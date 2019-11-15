美土会谈号称气氛“友好”“美妙” 实则难解分歧

美国总统唐纳德·特朗普与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安13日会面，尽管号称气氛“友好”“美妙”，但就美土关系最大症结之一的土方购买俄制S-400型防空导弹系统事宜没有取得进展。

【严重挑战】

路透社报道，尽管因政策问题两国关系紧张，特朗普还是给了埃尔多安“热情欢迎”。

在白宫椭圆形办公室，两名总统相邻而坐。特朗普告诉埃尔多安：“我们早就是朋友了，几乎从第一天开始。我们理解彼此的国家，我们理解我们从何而来。”

特朗普继而在记者会上描述两人的会谈“美妙”，自称是后者的“大粉丝”；这次会面“富有成效”。

然而，两人都没有解释如何克服围绕土方越境打击受美方支持的叙利亚库尔德武装和土方购买S-400导弹系统等问题的严重分歧。

特朗普说：“土耳其获取精密俄制军用装备，如S-400，构成非常严重的挑战，我们一直讨论这个。我们今天谈它，将来谈它，希望我们可以解决。”

埃尔多安说，估计美方会不断劝他使用美制“爱国者”反导弹系统。

出席白宫会晤的共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆稍晚在一份声明中承认，土耳其的关切涉及美国支持的库尔德武装，但这可以经由设置“安全区”解决，而不是土方“破坏性”侵入叙利亚。他说，几乎美国所有议员都认为，S-400系统与美国F-35型战机“不相容”。

格雷厄姆声称：“土耳其购买俄制S-400就是让美国把土耳其排除在F-35项目以外并对它施加制裁。”

美国政府先前以俄制防空系统与北约系统“不兼容”且对F-35战机构成威胁为由，禁止向土方出售这种战机并暂停土方参与这一多国研发生产项目。

路透社报道，格雷厄姆与特朗普关系密切，鼓动就土方越境军事行动施行制裁。

【挽救关系】

埃尔多安在会面时说：“土耳其和美国可以合作终结‘伊斯兰国’，给叙利亚以和平。在这一地区，美国最可信赖的伙伴是土耳其。”

他说，两国只有借助对话克服分歧，“将来土美关系要在健康基础之上”。

格雷厄姆晚些时候在声明中说：“土耳其曾是有价值的盟友，还是北约成员。我希望可以挽救这种关系，但只有时间可以证明这是否可能。”

埃尔多安在白宫为土耳其越境打击叙利亚库尔德武装辩护。“我们只是打击恐怖分子……你如果不打击，会付出沉重代价。”

埃尔多安在记者会上说，他要求特朗普停止对库尔德武装“人民保护部队”的支持。他没有提及特朗普如何答复。

德新社报道，埃尔多安还说，希望美国驱逐流亡在美国的土耳其宗教人士、前政客费特胡拉·居伦，让他返回土耳其。埃尔多安把居伦称作“头号恐怖分子”。“希望他们把这个恐怖分子还给我们，就像他们要求时，我们也返还恐怖分子给他们。”

居伦曾经是埃尔多安的盟友。土耳其政府指认居伦2016年7月主使一场未遂军事政变，导致250人丧生，因而把“居伦运动”列为恐怖组织。居伦否认政府指认。（庄北宁）（新华社专特稿）

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