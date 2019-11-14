金砖国家工商论坛与会者高度评价中国对金砖机制发展的贡献

新华社巴西利亚11月13日电（记者赵焱 陈威华）金砖国家工商论坛13日在巴西首都巴西利亚举行。金砖国家工商界代表汇聚一堂，围绕消除贸易壁垒、推动科技创新等话题展开讨论，高度评价中国对金砖机制发展做出的积极贡献。

金砖国家工商理事会巴西主席杰克逊·施奈德表示，中国在金砖机制中发挥着非常积极的作用，为促进合作做出各种努力。中国提出积极有效的建议，并最大程度寻求共识，努力让所有成员国都融入世界的发展。

巴西中国企业家委员会协调员图利奥·卡列洛认为，中国在金砖机制中发挥着重要作用。中国不仅实现自身的发展，还推动金砖成员国之间的关系变得更加紧密。

巴西工业联合会工业发展负责人卡洛斯·阿布雅尔迪表示，中国致力于与其他金砖国家增强在工业、科技创新等领域的交流，从而让所有成员国都能从合作中受益。

金砖国家工商理事会数字经济工作组俄罗斯成员安娜·纳斯捷罗娃说，面对当前全球面临的一些困难和障碍，金砖国家只有齐心协力才能应对。中国在推动金砖国家建立伙伴关系方面起到了至关重要的作用。

印度商誉工程有限公司总经理阿肖克·萨穆埃尔表示，各方通过此次论坛获得了更多合作机会。团结合作，能为新兴国家促进自身发展、提高国际地位提供更多机遇。在可再生能源等领域，中国有很多值得其他金砖国家学习的地方。

印度GT信息公司总裁蒂佩斯瓦米说，中国在制造业处于领先水平，近些年来在科技创新方面也取得了显著成果。对其他新兴国家来说，中国是经济转型升级的样板。当今世界充满挑战，同时也充满机遇，金砖国家应抓住机遇、加强合作。

南非发现集团执行董事阿扬达·恩察卢巴表示，面对新一轮工业革命，金砖国家应当把握时机，扩大科技创新合作。中国在数字经济领域发展迅速，“希望能从中国的发展中汲取有益于自身发展的经验”。（参与记者：闫亮、彭桦、宫若涵、周星竹）

(责编：牛镛、岳弘彬)