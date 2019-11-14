新华社老挝琅勃拉邦11月14日电 通讯：中老铁路隧道建设继续获得突破性进展

新华社记者章建华

“通了！通了！我们又打通了！”11月8日一早，由中国中铁八局三公司中老铁路三标二分部负责施工的中老铁路卡村一号隧道顺利贯通，现场一阵欢呼。中老铁路卡村一号隧道比原计划提前107天贯通，中老铁路隧道建设继续取得突破性进展。

这标志着继卡村二号、卡村三号和卡村四号隧道贯通后，中老铁路以“卡村”命名的隧道群全部贯通。

中老铁路卡村一号隧道全长4585米，位于老挝古城琅勃拉邦湄公河对岸半岛，该半岛属热带无人区或少人区。中老铁路在该半岛所经地区没有公路，生活和生产条件艰苦。

“再艰难的施工任务也要按期完成。”中铁八局中老铁路项目部经理王银之介绍说，进场初期面临无人、无水、无电、无路、无信号的“五无”施工环境，加上毒虫猛兽时现，施工生产面临不小挑战。项目部坚持贯彻“越河、开路、自产、自供、穿山”的工作思路，采用车船装载建设物资渡越湄公河，修建贯穿半岛约50公里长的施工便道，自建2条砂石生产线和4座混凝土拌和站，确保了卡村隧道群的有序掘进。

卡村一号隧道属于二级风险隧道，是中老铁路全线高风险、重难点控制性工程。隧道围岩软弱破碎，岩层复杂多变，存在较多岩溶段和两大断层，高地热、高应力，极易变形坍塌；施工中涌水突泥频现，隧道有1200多米的反坡排水段，高差15米，暴雨来临时，工人时常趟水施工。

“怕出事，不上工地心里就不踏实。”项目经理袁荣回忆，施工期间，隧道出口工区施工段最大涌水量达到每小时400立方米，一度导致施工受阻，项目部通过现场采用大功率抽水设备分段接力排水，取样化验地下水，才有效避免了地下水对围岩的软化和侵蚀等风险。

苦干也需巧干。据二分部项目总工程师彭和彬介绍，项目部成立了攻坚克难科研小组，每道工序经过管理人员与监理层层严格把关。项目部与设计、监理单位共同努力，保证了隧道建设的安全、质量与进度。

据了解，中铁八局负责施工的另一条半岛上的长大隧道孟村二号隧道全长5874米，预计明年1月贯通。

“肯定高兴了！我们很多人都两年没回家了，大家都盼着早点干完回去过年，”隧道贯通现场，开挖班班长陈新操着一口川渝方言，满脸微笑，激动地说，“在这本来荒无人烟的地方提前100多天建成隧道，我们也感到骄傲，为国争光了！”

“我终于和张经理‘胜利会师’了！”项目生产部副经理鲁红平笑着说，他和负责对向掘进的项目部副经理张玉君有个约定，隧道贯通那天，一定要在贯通处握手合影——这对奋战在洞里952天的他俩来说太重要了，必须得有仪式感。

自中老铁路开工以来，隧道建设持续取得突破性进展。2017年12月，中国电建水电十五局承建的中老铁路旺门村二号隧道顺利贯通，成为中老铁路项目全线首个贯通的隧道，也是老挝历史上首个现代公路、铁路交通隧道；中国中铁五局则在2018年10月贯通中老铁路首座千米以上隧道纳堆一号隧道，在2019年3月贯通中老铁路首座超过5公里的长大隧道。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里，其中包括总计198公里长的76座隧道。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

(责编：燕勐、杨牧)