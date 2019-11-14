巴西总统：中国同巴西的未来息息相关

人民网讯 据巴西媒体G1网 13日报道，在金砖国家领导人第11次会晤后，巴西总统雅伊尔·博索纳罗同中国国家主席习近平共同出席了新闻发布会，博索纳罗称，“中国越来越同巴西的未来息息相关”。

在会晤中，中巴两国政府在众多领域签订了合作协议，博索纳罗总统也强调，巴西希望同中国发展伙伴关系，“中国是巴西最大的贸易伙伴，巴西的政界高层团队和巴西企业家们都极其愿意推动双方经贸关系的扩大化和多样化。”

巴西对中国的出口产品主要是大豆、石油和铁矿石，占其总对华出口总额的83%。中国向巴西出口的产品主要是工业零件，应用于石油钻井平台、制造业和电子产品中。面对两国良好的经贸前景，在双方领导人会晤期间，巴西经济部部长盖德斯表示正同中方探讨建立自由贸易区的可行性。

盖德斯称，巴方与中国建立自由贸易区的谈判正在进行中，与此同时，双方也谈及了巴西加入经济合作与发展组织（OCDE）的可能性，“我们旨在推进更高水平的经济一体化”。

对此，巴西《圣保罗页报》认为，巴西政府可以借此机会更直接地同中国单独发展贸易关系。巴西外贸秘书处前秘书长韦尔伯·巴哈尔称“巴西在工业领域同中国进行贸易，或许会面临一些阻力，但是对于农牧、矿产等领域的大宗商品而言，却大有助益。”（编译：实习生张睿）

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