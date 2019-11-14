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王家瑞率中国宋庆龄基金会代表团访问法国

2019年11月14日18:32  来源：中国宋庆龄基金会
 

　　11月6日至9日，中国宋庆龄基金会主席王家瑞率代表团访问法国，传承中法传统友谊，增进民间友好合作交流。

　　7日，王家瑞在法国国民议会会见副议长于格·朗松。

　　王家瑞表示，今年是中法建交55周年，当前中法关系保持良好发展势头。两国元首就发展双边关系达成新的重要共识，年内互访推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶。法国在国际舞台扮演着重要角色，在倡导全球化、多元化和多边主义，推动自由贸易，应对气候变化等很多重大国际问题上与中国有着相近、相似的看法。多年来，法国议会在推动中法关系发展方面发挥了重要积极作用。中国宋庆龄基金会愿与法方相关机构加强合作，落实两国领导人达成的重要共识，促进中法民间友好和人文交流，为巩固两国关系发展的基础作出更大贡献。

　　于格·朗松欢迎王家瑞到访法国国民议会，表示能够在马克龙总统成功访华之际接待王家瑞主席到访，感到特别高兴。法中友好合作关系悠久而深厚，两国关系是一座值得我们双方珍视的宝藏，我们应该进一步发展双边关系，并在法中关系的良好基础上进一步发展欧中合作关系。法方愿同中方一道，共同维护多边主义，致力于建立和维护更加有活力、更加互相尊重的国际新秩序，共同应对全球新的挑战。法国国民议会愿意进一步发挥积极作用，促进法中关系长期健康发展。

　　访法期间，代表团受邀访问戴高乐基金会，听取基金会有关负责人的情况介绍。双方就进一步推进友好合作，促进中法民间交流进行了探讨。

　　8日，代表团与法国桥智库的专家代表座谈。围绕新兴经济体、气候变化、“一带一路”等领域有关话题进行深入交流。

　　“密切的人员往来和丰富多彩的人文交流恰似一股股涓涓细流，汇聚成中法友谊的江河”。8日晚，代表团出席了由中国宋庆龄基金会和巴黎中国文化中心共同主办的“爱·鼓舞你我——庆祝中法建交55周年公益演出”。两国青少年通过艺术对话交流，传承中法传统友谊，增进友好往来。

　　演出以传统舞蹈《欢乐的节日》开场，表达了人们在传统佳节劳动丰收之后的喜悦之情，歌曲《青藏高原》和舞蹈《格桑梅朵》展现了绚丽多彩的民族文化，国家级非物质文化遗产胶州秧歌《雪中梅》借物咏志，传递出了中国人所崇尚的自强不息、刚毅坚卓的梅花品格，赢得现场观众阵阵热烈掌声。戏曲连唱则将耳熟能详的几段中国戏曲融入现代舞蹈，为古老的戏曲文化增添了青春气息。

　　来自法国交响乐团的年轻歌唱家们表演的《我是快乐的捕鸟人》《艺术在召唤我》等经典歌剧选段，精彩演绎了西方古典艺术与东方传统文化跨越时空的互通与交融。随后登场的弦乐四重奏MONA组合不仅为现场观众带来了经典的弦乐作品，现场演奏了《梁祝》这一中国经典小提琴曲，引人入胜。

　　演出以富有民族特色的艺术形式为载体，通过青年演员们最真挚的表演，在推广中华优秀传统文化的同时，展示了中国人民美好幸福生活，表达了传承中法友谊、共创美好世界、支持公益事业的良好愿望。

　　访法期间，代表团还前往我驻法国大使馆，与卢沙野大使进行了工作会谈。

　　联合国教科文组织副总干事曲星，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、副秘书长唐九红，驻法国使馆公参李少平、赵斌，巴黎中国文化中心副主任沈中文，法国共产党国际部长Lydia Samarbakhsh、中国宋庆龄基金会海外理事高醇芳等出席有关活动。

(责编：燕勐、杨牧)
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