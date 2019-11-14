新华社华盛顿11月13日电（国际观察）特朗普弹劾案首场听证会难言胜负

新华社记者孙丁 邓仙来

由美国国会民主党人主导、针对总统特朗普的弹劾调查13日迎来首场公开听证会，标志着弹劾调查进入新阶段，引发美国朝野高度关注。

分析人士指出，民主、共和两党都利用听证会打总统选举“公关战”。自弹劾调查启动以来，两党交锋激烈，此次听证会更是“火上浇油”。

弹劾调查新阶段

首场听证会13日在众议院情报委员会进行，由该委员会主席、民主党人希夫主持，证人为美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特和美国驻乌克兰临时代办泰勒。

希夫在开场陈述中说，众议院调查人员从过去几周的弹劾调查中收获很多，但由于白宫阻碍，仍缺少一些信息。众议院情报委员会中级别最高的共和党人努内斯随后表示，弹劾调查站不住脚，是针对特朗普的“抹黑活动”。

肯特和泰勒随后进行开场陈述并先后接受民主党人和共和党人提问。他们在回顾弹劾调查涉及事件的同时，也表达了对特朗普政府的乌克兰政策和一些做法的担忧。

《华尔街日报》撰文指出，肯特和泰勒的证词与美国媒体之前披露的闭门听证会证词相比并没有多少新内容。

自众议院议长佩洛西9月底宣布启动针对特朗普的弹劾调查以来，众议院对一些官员进行了闭门取证。10月31日，众议院投票通过一份关于弹劾调查程序的决议案，为弹劾调查由闭门转向公开提供了依据。

分析人士认为，弹劾调查进入公开阶段表明，民主党认为自己已经掌握了足够证据，希望通过证人公开作证争取更多民意支持，以进一步推动弹劾调查。

总统选举“公关战”

就13日听证会和会后的一些表态来看，民主、共和两党基本都是围绕肯特和泰勒的证词反复强调各自观点。

民主党人认为，已有不少证据显示特朗普滥用职权为自己谋取政治利益，而且不断阻碍弹劾调查，妨碍国会履行监督职责。但在共和党人看来，特朗普有理由对所谓拜登父子腐败问题表示关切，而且乌克兰没有感受到压力，因此民主党人启动的弹劾调查不合法、不公平。

美国圣安塞尔姆学院助理教授加尔迪耶里在接受新华社记者采访时说，民主党人希望在民众心中形成特朗普存在不当行为从而应被弹劾的印象，而共和党人则不遗余力地为特朗普辩护，对于双方来说，这是面对广大民众进行公关的最佳机会，特别是针对那些平时不怎么关心政治的群体。

美国共和党政策分析师奥康奈尔认为，目前弹劾案还没有出现能够对选情造成实质性影响的进展。在加尔迪耶里看来，弹劾案或进一步激化选民，让支持特朗普的人更支持他，让反对他的人更反对他。

两党对立更加剧

除了泰勒和肯特，本周公开听证会另外一名证人是美国驻乌克兰前大使约万诺维奇，她将于15日到国会作证。希夫日前还宣布，18日至21日，还将会有8名证人陆续到国会出席公开听证会。据美国媒体报道，民主党还计划安排其他证人闭门作证。

根据国会日程，众议院将于22日开始休会，并于12月初复会。目前，针对特朗普的弹劾调查将于何时结束尚不确定。但可以确定的是，随着更多公开听证会的举行，两党的对立将更加尖锐。

奥康奈尔对记者说，民主党人并不希望弹劾调查拖太久，拖得越久对民主党选战的负面影响越大。

按照相关程序，国会众议院下属几个委员会负责弹劾调查，之后将案件提交至众议院司法委员会。若认定调查充分，众议院全院将进行表决，只要有一项弹劾条款获得简单多数支持，总统即被弹劾。随后案件移交参议院，如三分之二参议员认定总统有罪，总统则被解职。

分析人士认为，弹劾条款很可能会在由民主党人控制的众议院通过，但在参议院通过的可能性不大。

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