金砖国家人文交流论坛暨联拍联播纪录片全球首映式在巴西举行

新华社巴西利亚11月13日电（记者周星竹）在金砖国家领导人第十一次会晤期间，金砖国家人文交流论坛暨首部金砖国家联拍纪录片《孩童和荣耀》全球首映式在巴西首都巴西利亚成功举办。本次活动是金砖国家领导人会晤的重要配套活动，由中国国务院新闻办、中国外文局联合巴方共同主办。

国务院新闻办、中国社科院、中国外文局、国家文物局有关负责人，与巴西社会民主党主席布鲁诺·阿劳若、巴西国会巴中议员阵线和金砖国家议员阵线主席皮纳托、巴西国会众议员爱德华多·库里、巴西中巴足球交流中心副主席拉娜、金砖国家联拍纪录片导演以及来自金砖五国的智库机构代表等200多位嘉宾与会，围绕“拉紧人文交流纽带，筑牢金砖合作第三支柱”主题，就“纪实影像与金砖故事”“金砖国家人文交流与民心相通”“文明交流互鉴与金砖伙伴关系”三个分议题，开诚布公、深入对话、碰撞思想，取得了预期效果。

中国作为本次活动的发起方，在本次论坛上集中宣介了习近平主席关于加强不同文明交流互鉴的重要思想，强调金砖国家人文交流大有可为，是一项值得长期投入的事业，将使金砖合作永葆活力。中方就打造金砖合作的第三支柱，推进金砖国家人文互学互鉴，提出三点倡议，一是开展更多人文交流活动，将没有“失色”、不会“褪色”的金砖文明之美展示给世界；二是相互借鉴文明创新成果，用金砖文明智慧破解发展难题；三是开展各领域对话交流和务实合作，让金砖国家成为休戚相关、守望相助的命运共同体。

阿劳若在开幕致辞中表示，习近平主席是金砖国家人文交流的倡导者，中方的不懈努力，引领金砖国家人文交流合作取得丰硕成果。人文交流是金砖国家合作的基石，也是金砖国家和世界各国人民的共同心声。金砖五国在文化、科技、教育等方面都有着无可比拟的优势，金砖国家人文交流合作拥有更加宽广的空间和美好的未来。皮纳托在大会发言中表示，中国特色社会主义的巨大成功，受到巴西和世界各国的高度关注和由衷敬佩。中国倡导的金砖国家人文交流已经超越金砖五国，成为世界几个大洲之间文明对话与合作的重要推动力。巴西政府将进一步推动中巴两国在金砖合作方面取得更加丰富的成果。印度尼赫鲁大学东亚研究中心主任斯里坎特·孔达帕利、南非人文科学研究理事会研究员达巴塔等其他金砖国家代表，也就加强金砖人文交流、助力金砖合作发展，提出了富有见地的观点和建议。

与会嘉宾纷纷表示，本次金砖国家人文交流论坛和纪录片联拍联播活动，是金砖国家人文交流的一次创新性尝试，对进一步拉紧金砖国家人民之间理解和友谊的纽带、促进金砖国家文明交融互鉴发挥了积极作用。大家普遍期待，紧跟金砖国家领导人会晤步伐，把这个论坛和纪录片联拍联播办成金砖国家人文交流的引领性机制，共同携手筑牢金砖国家合作的第三支柱。

论坛开幕前，金砖五国与会重要嘉宾共同为首部金砖国家联拍纪录片《孩童和荣耀》启动了全球首映仪式。该片由中方陆川担任总导演，以“金砖五国足球（板球）少年追求梦想”为主题，每国1集、每集52分钟，由金砖五国知名导演历时两年联袂打造。目前已开始在五国同步播出，之后还将制作纪录电影全球发行。活动期间，还配套举办了纪录片联拍联播同题图片展和“孔子的智慧”文化展。

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