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沙特媒体：中国对地区及世界安全稳定的政治立场值得高度赞扬

2019年11月14日16:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 沙特媒体指出，多年来，中国始终坚持加强地区沟通与协调，通过谈判解决地区热点问题，中国对地区及世界安全稳定的政治立场是积极的，值得高度赞扬。

沙特《半岛报》14日发表题为《沙特与中国关系》的文章指出，“我们认为，中国的政治立场是非常积极的，值得高度赞扬。中国致力于地区和全球安全与稳定，认为必须根据《阿拉伯和平倡议》和国际法准则，在中东实现全面公正的和平，保障巴勒斯坦人民的合法权利。此外，中国政府一贯强调其致力于加强有关地区的沟通与协调，推动通过政治谈判解决该地区的热点问题。”

文章强调，自1990年7月21日两国建交以来，两国的友好合作关系迅速全面发展，沙特国王萨勒曼访问中国，是加强双方友好关系的积极步骤，也是两国领导人互访的延伸，更是沙中关系稳步发展的明证。在两国高级别访问期间，双方签署了加强各个领域合作的协议，取得了丰硕而持久的成果。

文章表示，经济和贸易合作飞速前进，使两国成为西亚和非洲地区最大的贸易伙伴，在沙特的中国项目，主要是通过两国的私营部门联合投资在沙特实施的，其中包括炼油、油田服务、铁路基础设施、发电厂、电信以及水泥厂等。此外，中国提出“一带一路”倡议，而沙特公布了《2030年愿景》，双方的目标一致，可以增加合作和互补。文章称，两国已经架起了文化桥梁，通过签署谅解备忘录和合作协议，进一步加强文化领域的交流。双方要共同努力，以强化在政治、经济和文化三个重要方面的合作。

文章最后说，近年来，两国之间的友谊越来越巩固，双方关系日益成熟，这是因为我们都有积极发展关系的意愿，相互尊重，在许多领域有共同利益，如国际能源战略、打击恐怖主义以及军事合作等。（安国章）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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