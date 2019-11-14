金砖机制推动全球治理体系改革和建设

金砖国家领导人第十一次会晤11月13-14日在巴西首都巴西利亚举行。会晤主题为“经济增长打造创新未来”，主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。

就在不久前闭幕的中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议上，全会也通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（下文简称《决定》）。《决定》指出，要“积极参与全球治理体系改革和建设”，并从旗帜、合作、平台三个层面展开，全方位论述了中国推动全球治理体系改革和建设的方案与重点。

回顾过去十年，金砖机制自成立以来，中国一直是其中的积极参与者、推动者和贡献者；与此同时，金砖机制也逐步发展成为中国推动新型全球化的重要抓手。展望即将召开的金砖峰会和下一个“十年”，中国又将如何利用好该平台推动全球治理体系的改革和发展？

中国将以金砖机制为平台，推动构建人类命运共同体，秉持共商共建共享的全球治理观，倡导多边主义，推动全球经济治理机制变革。

“人类命运共同体”已经被写入中华人民共和国《宪法》序言，也写入联合国决议，其重要地位自不待言。要实现“人类命运共同体”，需要以“一带一路”倡议为抓手，团结世界各国，在共商、共建、共享原则指引下，推进新型全球治理的改革与进步。

中国将以金砖机制为平台，推动在共同但有区别的责任、公平、各自能力等原则基础上开展应对气候变化国际合作。

2014年11月21日，习近平对斐济进行国事访问并在当地媒体发表署名文章，指出“中国一贯主张，国家无论大小、贫富、强弱，都是国际社会平等一员。”概括出中国的国际社会观与国际平等观。在全球治理中，尤其是在全球环境治理领域，中国提出的“共同但有区别”的理念彰显了大国风范与责任意识。

中国还将以金砖机制为平台，维护联合国在全球治理中的核心地位，支持上海合作组织、二十国集团等“平台”的机制化建设，推动构建更加公正合理的国际治理体系。

中国通过金砖机制积极参与全球治理体系改革和建设，不仅能够为国际社会的良性、可持续发展贡献中国力量和中国方案，进一步丰富习近平外交思想，推动中国新时代大国外交的理论创新，同时也将为即将迈入下一个“金色十年”的金砖机制带来中国智慧、中国方案与中国力量。

（作者孙璐系海南大学“一带一路”研究院研究员、作者王鹏系中国人民大学重阳金融研究院副研究员）

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