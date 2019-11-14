搅局联大 美国做法遭国际社会无声抗议

每年的九、十月份是联合国的会议季，期间会讨论通过大量事关全球安全与发展的决议。虽然联合国大会的决议没有法律约束力，但对凝聚全球共识仍具有十分重要意义。今年，第74届联大第一委员会斗争尤为激烈，充满火药味和戏剧性的场面不断。美国以意识形态划线，大肆渲染大国竞争，对中国、俄罗斯等国不断泼脏水，试图动员国际社会围剿中俄，成为会议的主要热点。但是公道自在人心，国际社会的眼睛是雪亮的，美国的所做所为不得人心。

近日，第一委员会就事关国际安全与裁军问题的决议投票结果显示，美国的冷战思维和麦卡锡主义言论并没有多少市场，反倒把其自身的蛮横霸道作派暴露在全球聚光灯下了。

一般而言，各国对大多数联大决议会投赞成票，只对自身有严重关切的决议投反对票，但美国的做法恰恰相反。在今年的一委会议投票中，美国是投反对和弃权票最多的国家。对中俄提出的和平利用外空决议，只有包括美国在内两个国家投了反对票。对中俄提出的信息安全决议，只有包括美国在内6个国家投反对票。对《武器贸易条约》决议，仅美国反对。可见美国完全是站在整个国际社会的对立面，美国不是国际治理的积极贡献者，而是彻头彻尾的搅局者，对国际共识是毫无尊重和敬畏可言。

由于美国拒绝给相关国家参加联大会议的代表颁发签证，引起联合国秘书处和俄罗斯等国强烈不满。但是，美国一直置国际社会呼吁不顾，拒绝改正其违反东道义务的错误做法。俄罗斯被迫提出了将第一委员会会议地点搬到日内瓦或维也纳等地的建议。由于美国的威胁施压，该决议最终没有获得通过。细看18国赞成、69国反对、72国弃权这个投票结果，不难发现，国际社会大多数国家并没有站在美国一边。决议虽没有通过，但结果实则是在打美国的脸，巧妙表达了国际社会无声的抗议。

共同构建人类命运共同体，是国际社会的共同期待。2017年1月，习近平主席在日内瓦万国宫发表演讲，全面系统阐述了人类命运共同体理念，提出了解决世界问题的中国方案，体现了中国作为发展中大国应有的担当，受到国际社会普遍欢迎。但是，美国似乎得了过敏症，一再对这一理念提出质疑。在本次一委会议期间，美国甚至提出对相关决议包含人类命运共同体的段落进行表决。但最终，相关段落还是以压倒性多数获得通过，部分美国盟国也没有跟其保持一致，美国的荒唐主张再次遭遇滑铁卢。

当前，国际力量对比与秩序格局正处于深刻调整之中，恐怖主义、气候变化等全球性挑战给全人类的未来带来严峻挑战。作为大国，应该有大国的样子。形成良性竞争，开展互利合作，合力建设美好世界，这是大多数国家的普遍期待,也符合国际社会的共同利益,。

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