美土元首会晤未解决有关土购买俄防空导弹的分歧

新华社华盛顿11月13日电（记者刘品然 刘阳）美国总统特朗普13日与到访的土耳其总统埃尔多安在白宫举行会晤，双方未能解决在土耳其购买俄罗斯S-400防空导弹系统一事上的分歧。

特朗普在与埃尔多安会晤后的联合记者会上说，土耳其购买俄罗斯S-400防空导弹系统对美方构成“非常严重的挑战”，两国的外交和国家安全团队将立即着手处理此事。

埃尔多安在记者会上表示，土美两国只能通过对话解决S-400防空导弹系统问题以及与之关联的美制F-35战机项目问题。此外，埃尔多安还要求美方停止支持土方视为恐怖组织的叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

白宫在当天发布的一份声明中说，为了使两国能在其他领域合作实现进展，美土双方解决土耳其购买S-400防空导弹系统一事“极其重要”。

多位共和党参议员当天也与埃尔多安就叙北部局势和S-400防空导弹系统问题进行讨论。共和党参议员格雷厄姆在会后发表声明说，双方进行了坦诚的对话，但并不确定美土能否短时间内改善关系。

美众议院上月底以压倒性票数通过一项议案，要求特朗普政府以土耳其在叙利亚北部采取军事行动为由对土实施一系列制裁，并要求政府对土耳其购买S-400防空系统一事实施制裁。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议购买4套S-400防空导弹系统，美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。然而土方明确表示，购买S-400防空导弹系统是土耳其国家主权范围内事务。俄方已于今年7月向土方交付了第一批S-400系统配件。

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