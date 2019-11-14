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以色列宣布2025年底前完全停止燃煤发电

2019年11月14日13:34  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷11月13日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列能源部长尤瓦尔·施泰尼茨13日宣布，以色列将缩短燃煤发电转向天然气发电的时间表，到2025年年底前，将完全停止使用煤炭发电，进入无煤发电时代。

　　近年来，以色列的燃煤发电不断被天然气发电取代。去年11月，施泰尼茨曾表示，到2030年年底前，以色列将淘汰所有燃煤发电。随着天然气产量和可再生能源发电的增加，该国告别燃煤的时间表比预定计划缩短了5年。

　　施泰尼茨还表示，为了确保电力供应的可靠和稳定，发电厂的改造将逐步推进。

　　目前，以色列有两个大型煤炭发电厂,共10个燃煤发电机组，均由以色列电力公司运营，分别位于以色列北部沿海的哈德拉和南部沿海的阿什克隆，总发电装机容量约为4840兆瓦。

　　去年8月，以色列政府批准，在2022年6月前，将关停位于哈德拉的奥罗特·拉宾发电厂的4个燃煤发电机组，该发电厂的另外两个机组将在2025年年底前改造为燃气机组。根据计划，阿什克隆发电厂的一个燃煤机组将于2022年关闭，其他三个机组将于2024年年底前改造成燃气机组。

　　根据以色列电力管理局今年7月公布的数据，2018年以色列天然气发电量在全国发电总量的占比为66%，比2017年上升了3个百分点；而煤炭发电量占比从2017年的32%进一步下降至30%。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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