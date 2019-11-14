俄罗斯亚洲工业企业家联盟举行第二次联盟专家委员会会议

与会中俄专家人士合影留念。人民网记者张晓东摄

人民网莫斯科11月14日电（记者张晓东）日前，在俄罗斯联邦委员会，俄罗斯亚洲工业与企业家联盟召集第二次联盟专家委员会会议，与会的中俄政界与商界专家人士为使中俄双边贸易额能够达到2000亿美元积极建言献策。

在会议上，中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援应邀介绍了中俄合作的一些最新情况与态势。他指出，现在中俄经贸合作正提质升级，向高质量发展目标迈进。两国共同实施的战略性大项目陆续结果，“一管两桥”即将落成。农业合作快速发展，，双方签署关于深化大豆领域合作的备忘录，今年俄罗斯全境大豆已获准出口中国。

两国专家们就两国合作的法律、移民领域方面存在的现状与问题进行了深入而务实的讨论，同时就中俄科技创新合作、数字经济等热门话题提出了真知卓见。

会议最后形成五点决议。一是俄中贸易往来具有前景性的方向是俄罗斯农产品与食品出口，在能源、有色金属、木材加工、化工进行科技合作与创建联合投资出口导向性的项目；二是必须特别关注中小企业间扩大合作。中小企业巨大潜力所在就是在俄罗斯建立共同生产，产品出口中国；三是两国贸易发展的关键问题就是存在非关税的限制，俄罗斯企业家对中国市场、中国的商业文化了解不足。为破解上述问题，可以考虑借助来自学术界以及实业界的专家人士开展商业培训来提高俄罗斯实业界人士的信息灵通性；四是必须发展俄中议会间交流合作，建立消除相互贸易非关税限制的务实机制；五是必须明确推动中国在俄境内进行类似广交会式的展会，使俄罗斯商界知晓更多与中国合作及贸易的机会。

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