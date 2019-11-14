马拉维记者：只有在中国待过才能了解这个美丽的国家

我叫克里斯·恩莱恩，是马拉维《国民报》的一名记者，马拉维是非洲南部的一个内陆小国，人口1750万，首都利隆圭位于国家中部。

在我们的本地语言齐佩瓦语中，马拉维寓意火焰，我们被称为“非洲温暖之心”，因为马拉维人民十分友善。2019年2月之前，我从未来过中国，之前我对中国印象复杂，持有保留意见，因为我从一些国际媒体报道中听闻了许多有关中国的负面内容。

我对中国的了解源于小时候喜欢看的李小龙、成龙、李连杰的电影。有些人认为中国帮助非洲国家发展，是通过“债务陷阱”来进行殖民化。然而，包括一些非洲国家领导人在内的许多人士，都驳斥了这一说法。

我在中国期间，去过北京以外的农村地区，那里的村落保留着传统文化习俗和饮食习惯，如同马拉维的一些村落一般。当然，我在中国面临的一个挑战是语言不通，因为懂英语的人有限。还好，中国已经研发出很多电子交流以及翻译设备，使得沟通变得便捷。

所以，我想说的是——只有在中国待过的人才能了解这是个美丽的国家。很多非洲人从社交媒体及一些新闻媒体上看到的大多数有关中国负面的报道都是虚假的。

中马两国于2007年建立了友好关系，两国围绕经贸、基础设施、健康、教育、人文交流、体育、媒体等开展交流合作。2013年，习近平主席提出了“一带一路”倡议，以加强中国与其他国家的合作，通过提供援助、政策支持、互联互通等来缩小非洲和其他大洲的差距。

今年6月中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间的一次采访中，对于 2018中非合作论坛行动计划的实施，马拉维外交部首席秘书本·博托洛表示：“马拉维正在与中国探讨合作方式，以实现双赢。”

尽管马拉维还没有正式加入“一带一路”倡议，自2007年以来，中国已经在马拉维实施了许多开发项目，其中包括利隆圭的新议会大厦、马拉维科技大学以及长达106公里的卡隆加-奇提帕公路。这条公路在1964年马拉维取得独立之前及以后，一直都没有得到修缮。此外，还有宾古国际会议中心、豪华酒店和宾古国家体育场，这些都提升了利隆圭的城市形象。

为了纪念中国在马拉维建设的重要开发项目，马拉维政府通过其中央银行——马拉维储备银行在本国纸币上印了其中一些基础设施。

例如，目前马拉维最高面值的2000克瓦查纸币上印有位于蒂约罗的马拉维科技大学；200克瓦查面值的纸币上印有位于马拉维首都利隆圭的新议会大厦。

中国外交部的数据显示，2018年，马拉维与中国双边贸易额达2.5亿美元。当然，中国的这些项目和许多其他形式的援助都使马拉维受益匪浅。在这里要感谢中国为建设人类命运共同体所做的努力。这不仅造福了中国和马拉维人民，还为非洲乃至全世界带来福祉。

*克里斯·恩莱恩是马拉维《国民报》记者，目前在中国参加中非新闻交流中心2019年项目。

(责编：刘洁妍、杨牧)