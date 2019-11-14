清迈大学孔子学院参加泰国水灯节花车游行

人民网曼谷11月13日电（记者孙广勇）11月13日晚，清迈大学孔子学院协助中国驻清迈总领事馆组成游行队伍参与了清迈市政府组织的2019年度水灯节花车游行活动。游行队伍共计两百多人，由总领馆、泰北华人华侨、中资机构代表、孔院教师、留学生代表及孔院“中国风”巡演团方队组成。

游行花车由清迈孔院设计，以“中泰手足情·绵延千秋好”为主题，以中国自主研发的C919飞机为主体，融合了中国传统元素敦煌飞天与泰国兰纳风格为一体，在此次游行活动中为大家展示出了中泰两国的传统韵味及“一带一路”的魅力。受到了沿途当地华侨华人及众多海内外游客的喜爱，花车的主体C919尤其受到人们的关注。开始游行前与大飞机合影的人络绎不绝，游行过程中不断听到中国游客的惊叹：“哇！C919！”，在异国他乡看到祖国的科技成就代表，很多中国游客表示既温暖又骄傲，一些华人还表示，科技的发展反映出祖国的日益强大，让身在海外的他们充满了民族自豪感和自信心。

整个游行队伍从清迈塔佩门出发，途经2个多小时抵达清迈市政府广场。一路上大家都争着与花车和孔院“中国风”巡演团合照，并不断地能听到中文的欢呼以及外国人大喊CHINA，感受到了汉语“你好”的温暖与朝气。

在清迈市政府广场上，孔院的“中国风”巡演团为大家带来了精彩的中国风群舞《丝路印象》，以丝路印象舞蹈结合了中国古典舞的汉唐水袖、敦煌舞等不同的表现形式，展现出中国文化的丰富多彩及深厚的底蕴。整只舞蹈以敦煌舞开场、串场，呈现了一带一路上敦煌壁画的辉煌景象，好似壁画“飞天”从壁画中走出，带来了新海上丝绸之路“一带一路”发展的新气象；身着黑白水墨飘纱的少女翩翩起舞，将中国水墨书画的飘逸与洒脱展现得淋漓尽致。而源自大唐盛世舞姿的汉唐水袖则呈现出了中国的日益强盛以及对中泰一家亲更亲的美好祝福。整个舞蹈表达了对泰国传统节日——水灯节的美好祝愿，同时祝福中泰友谊更上一层楼，舞蹈演员精彩的演绎赢得了在场观众热情的欢呼声和阵阵掌声。

花车游行活动的成功落幕饱含了全体工作人员的辛勤劳动，自今年9月受邀以来，清迈孔院全体人员就投入到了火热的准备活动中，从人员安排到方队组织，从花车设计到节目表演都一一参与。

清迈孔院始终坚持文化传播的本土化、特色化，在泰国传统节日中，向当地民众宣传展示了多姿多彩的中国文化，让当地民众看到了中国日新月异的变化与发展。今年适逢新中国成立70周年及中泰建交44周年，清迈孔院祝愿中泰两国国运昌盛，中泰两国人民友谊地久天长。

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