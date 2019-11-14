国际能源署展望至2040年全球能源发展前景

新华社巴黎11月13日电（记者陈晨）国际能源署13日在巴黎总部发布《世界能源展望2019》，通过对全球能源市场和技术发展最新数据与能源行业发展问题的分析，对全球至2040年的能源发展前景进行了展望。

报告预测，综合多重因素，在2040年前全球能源需求将以每年1%的速度增长，远低于2018年2.3%的增长水平。由于能效更高的汽车和电动汽车的普及，全球原油需求在本世纪30年代将触顶。

在可持续发展前提下，报告预测全球天然气需求在2030年之前将持续增加，然后出现回落；低碳能源需求上升；煤炭消耗量显著减少。到2040年，石油日需求量为6700万桶，相当于上世纪90年代初水平。

从国别看，中国仍是世界最大能源消费国，印度的能源需求将增长最快。中国石油需求的增长量预计在本世纪30年代初达到顶峰，同时美国的石油消费量稳步下降，中国在2040年之前将成为世界最大的石油消费国。

国际能源署指出，在2017年至2018年间，中国天然气消费量增长了33%；到2040年，天然气在中国能源结构中的占比将从当前的7%上升至13%。

国际能源署首席能源分析师、能源需求展望部门主管劳拉·科齐在接受新华社记者采访时表示，长期以来，中国对全球能源转型作出积极贡献，比如在降低光伏成本方面对中国和世界都有益。此外，中国还在发展陆上和海上风力发电等清洁能源技术、推广电动汽车等方面发挥积极作用。

她说：“国际能源署一直和中国保持紧密合作，比如在可再生能源、能效、天然气改革等方面，未来，我相信我们会在更多领域加深合作。”

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