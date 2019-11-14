土美元首会晤恐难弥合分歧

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国总统唐纳德·特朗普13日会晤。埃尔多安12日说，土方解决问题和改善关系的意愿与美方一致。

不过，依照双方官员的说法，两国就土方购买俄制S-400型防空导弹系统以及美方与叙利亚库尔德武装的关系分歧依旧巨大。

【土方提要求】

埃尔多安12日乘坐飞机前往美国首都华盛顿。他告诉媒体记者，他和特朗普将磋商叙利亚局势；土方将告知美方，双方就叙利亚“安全区”达成的共识没有得到执行。

埃尔多安说：“尽管双边关系蒙上阴云，我方对解决问题和改善关系的看法与特朗普总统一致。”

埃尔多安提及11日发生在叙利亚东北部边境城市卡米什利的汽车爆炸袭击，认定邻近土耳其的叙利亚边境城镇曼比季和泰勒艾卜耶德依然有“恐怖分子”。

土耳其认定叙利亚库尔德武装“人民保护部队”关联土耳其境内反政府组织库尔德工人党，是恐怖组织。埃尔多安说，结束访美行程后，他将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京磋商叙利亚局势。

土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通晚些时候在社交媒体“推特”发文，要求美方停止对叙利亚库尔德武装的支持。

不过，不愿公开姓名的美国政府高级官员说，美国与库尔德武装合作仍将继续。土方官员告诉路透社，美国对叙利亚库尔德武装的支持将危及两国关系。

土耳其10月发起“和平之泉”军事行动，越境打击叙利亚库尔德武装。依据土美后续达成的共识，库尔德武装撤出土方在叙利亚东北部设定的“安全区”，土方停止攻击。

【美方有关切】

路透社报道，美方对13日会晤的主要关切是让土耳其放弃部署俄制S-400型防空导弹系统和在叙利亚永久停火。

“我们想要确定（这些内容），”美方官员说，如果埃尔多安同意，美方将同意土方留在F-35型战机项目内，与对方签署总额1000亿美元的贸易协议。因土方购买S-400，美方先前决定明年3月底以前把这一盟友彻底排除出F-35战机项目。

不过，谈及埃尔多安与特朗普会晤，一名土方官员说，“类似土耳其就购置S-400后退一步（的内容）不在议程内。”

土耳其和美国是北大西洋公约组织盟友，两国关系近年因土方坚持购买S-400系统和越境打击叙库尔德武装等多项分歧趋紧。美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩先前警告，如果土方坚持部署S-400，美方可能施行专项制裁，“土耳其将感受到这些制裁的影响”。

美国国会众议院10月底通过两项议案，分别认定土耳其在奥斯曼帝国统治时期大规模杀害境内亚美尼亚人构成“屠杀”，同时就土耳其在叙利亚采取军事行动寻求制裁。土方否认存在“种族屠杀”。一些美国国会议员要求特朗普撤回对埃尔多安访美的邀请。 （陈立希）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)