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美国不满贸易仲裁机制 借阻挠预算对WTO施加压力

2019年11月14日10:39  来源：新华网
 

　　美国代表12日暗示可能阻挠世界贸易组织(WTO)今后两年的预算。美方如果把威胁付诸行动，可能导致世贸组织从明年起停止运转。

　　【借预算发难】

　　不愿在媒体报道中公开姓名的消息人士说，世贸组织预算委员会12日在瑞士日内瓦召开例行会议，美方代表发难，就世贸组织上诉机构的预算表达担忧，认为部分资金可能挪作他用。

　　美国是世贸组织预算的最大出资方。彭博新闻社报道，这一机构本年度预算1.97亿美元，美方出资2280万美元。

　　依据规则，事关世贸组织的决定必须由全部164个成员达成共识。一旦美国阻挠，世贸组织预算将无法如期通过。

　　世贸成员必须在年底以前通过2020年和2021年预算。彭博社报道，如果美方阻挠，世贸组织最严重情况下可能停止运转，迫使各国从根本上重新审视对世贸组织谈判贸易协定、解决争端的依赖。

　　世贸组织发言人和美国贸易代表办公室拒绝回应彭博社上述报道。

　　【设阻泄不满】

　　彭博社报道，暗示阻挠预算，反映美方对世贸组织施压升级；今后两个月，世贸组织可能面临两大难关。

　　一方面，是世贸组织可能没有维持运转所需预算；另一方面，世贸组织上诉机构可能陷入瘫痪。

　　美国政府长期指认世贸组织贸易争端解决机制超越职权，“侵害美国主权”。美国总统唐纳德·特朗普去年8月威胁退出世贸组织。

　　作为世贸组织裁决贸易争端的“最高法院”，上诉机构由7名成员组成。由于美方一段时期以来阻碍新成员遴选进程，这一机构现在只有3名成员，是维持上诉程序运行的最低有效人数。

　　其中，两名成员定于12月10日任期届满。成员之一托马斯·格雷厄姆已明确将如期卸任，不会依据特例条款继续审议世贸成员之间的贸易争端。

　　【施压改仲裁】

　　世贸组织预期22日举行会议，商讨贸易争端解决机制，回应并处置成员关切，尽快启动上诉机构成员遴选程序。

　　彭博社报道，上诉机构现有10多项贸易争端有待裁决，包括欧洲联盟对俄罗斯天然气进口限制、美国与加拿大纸业和软木材贸易纠纷。

　　因担忧美方继续阻挠上诉机构成员遴选，欧盟、加拿大和挪威已同意自行设立临时仲裁机制，沿用世贸组织原则和惯例，对加入倡议国家之间的纠纷作“平行”仲裁，直至世贸组织仲裁机制恢复正常。

　　欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦说，有必要设立临时仲裁机制，防止国际贸易体系倒退回“丛林法则”时代。

　　依照一些分析师的看法，美方的着力点，是迫使世贸组织改变仲裁机制，以便仲裁结果对美方更为有利。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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