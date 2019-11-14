以色列空袭致死杰哈德指挥官 杰哈德用火箭弹报复

以色列12日在加沙地带和叙利亚首都大马士革针对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）目标发动空袭，致使1名杰哈德指挥官死亡。

这一组织寻求报复，向以色列发射数十枚火箭弹。

【铲除“定时炸弹”】

杰哈德头目哈利德·巴特什12日确认，这一组织指挥官巴哈·阿布·阿塔在以色列发动的“协同攻击”中遇袭身亡。

美联社报道，以色列12日凌晨空袭加沙东部地区，摧毁阿塔居住的楼房，他和妻子遇袭身亡，两个孩子受伤。

按照这名指挥官父亲的说法，阿塔现年42岁，最近数周四处躲藏，以避免成为以色列的攻击目标。

以色列把阿塔视为“定时炸弹”，指认他关联以色列南部近期数起火箭弹袭击并策划新的袭击。军方发言人乔纳森·孔里库斯告诉媒体记者，以军上周一直在等待“恰当机会”发动“外科手术式打击”，理由是以军“别无选择”。

以色列把杰哈德等加沙地带的巴勒斯坦武装派系列为恐怖组织，指认伊朗向杰哈德提供资金、武器和指导。

【袭击头目住所】

多架以色列战机12日向大马士革方向发射数枚导弹，两枚导弹击中杰哈德政治头目阿克拉姆·阿朱里的住所，致阿朱里的儿子穆阿斯和孙女芭图勒身亡。

叙利亚官方媒体报道，袭击另外致死一名男子，致伤9名平民。美联社记者在袭击现场看到，导弹击中大马士革一幢靠近黎巴嫩大使馆的三层楼房。

美联社报道，以色列经常在叙利亚境内打击伊朗目标，12日袭击巴勒斯坦武装组织头目比较罕见。

多名叙利亚政府官员确认，阿朱里没有在袭击中受伤。

【关闭加沙口岸】

确认阿塔身亡几分钟后，杰哈德随即向以色列发射数十枚火箭弹，触发特拉维夫等以色列多地拉响空袭警报。

以色列军方说，杰哈德数小时内发射超过50枚火箭弹，“铁穹”防御系统拦截20枚。以方没有人员伤亡。

作为回应，以色列关闭进入加沙地带的口岸，限制渔民在距离海岸线大约11公里范围内捕鱼，多座城市学校停课，受火箭弹影响区域的多家银行进入“紧急状态”。

以色列安全内阁12日召开紧急会议，讨论下一步行动。总理本雅明·内塔尼亚胡说，以色列无意让局势恶化，将尽一切可能“自卫”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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