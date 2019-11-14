欧盟召开国防部长会议 新批13个联合防务项目

欧洲联盟12日召开国防部长会议，批准13个联合防务项目，包括打造无人反潜系统和开设全新医疗培训中心。至此，欧盟“永久结构性合作”联合防务机制已批准47个项目。

德新社以欧盟人士为来源报道，海上无人反潜系统将使用尖端技术，将人工智能用于反潜作战。这一系统有助于保护“水下高价值基础设施和海洋能源系统”，同时防范水下通信线路所面临的威胁。

另外，新设一处医疗培训中心，重点支持欧盟特种作战部队，由波兰和匈牙利牵头设立；设立一个网络学术与创新中心，培养技术人才并打造“网络生态系统”，由葡萄牙和西班牙运行。

欧盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼说，“永久结构性合作”联合防务机制今后两年不会批准更多项目，而着重于落实现有项目。

“永久结构性合作”联合防务机制2017年启动，旨在促进成员国就防务事务联手协作，减少对美国的依赖。

12日会议同时以欧盟与北大西洋公约组织合作为重点议题，莫盖里尼拒绝就法国总统埃马纽埃尔·马克龙最近声称北约“脑死亡”的说法作出回应。

欧盟成员国历来注重保护本国国防工业，依赖北约为集体防务提供保障。然而，美国近来要求欧盟为北约防务承担更大资金投入份额。

参与联合防务机制的25个欧盟成员国迄今没有就美国和退出欧盟后的英国等第三方参与项目所需满足条件达成一致。荷兰等国认为，让拥有庞大国防工业和专业技术的盟国加入这一机制尤为重要；但法国主张，欧洲应自主发展自身战略。（刘江）（新华社微特稿）

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