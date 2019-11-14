“南丁格尔计划”非法收集医疗数据？谷歌“辟谣”

美国谷歌公司12日宣布与大型公益医疗保健机构阿森松结成伙伴关系，向后者提供云计算服务。

谷歌说，将利用人工智能技术检索医疗记录、辨别特定模式，以帮助阿森松改进信息系统，为医生提供新工具。阿森松在美国南部和中西部等地的21州设有医疗中心，患者数以百万计。

美国《华尔街日报》一天前报道，谷歌正与阿森松秘密推进“南丁格尔计划”，获取患者的医疗检测结果、诊断书、部分就医记录甚至姓名和出生日期，却没有告知医生和患者。这一计划促使美国卫生与公众服务部下属民权局发起调查，以促使谷歌依法保护民众的医疗信息。

就上述报道，谷歌和阿森松12日强调，双方合作符合联邦健康隐私法律。

谷歌分管云服务的高级管理人员塔里克·绍卡特12日说：“阿森松的数据不能用于我们依据协议所提供服务以外的目的，患者数据不能、也不会与任何谷歌消费者数据结合。”他说，阿森松雇员可以利用谷歌计算工具实现实时交流与协作。

美联社报道，与阿森松合作是谷歌进军医疗保健市场的最新一步。最近数月，谷歌宣布收购可穿戴设备制造商“运动追踪者”并起用多名熟悉医疗保健行业的主管，似乎正酝酿大动作。

美国韦德布什证券公司股权分析师丹尼尔·艾夫斯告诉法新社：“医疗保健是谷歌、亚马逊、IBM、苹果和其他企业正在发力的新领域。”（海洋）（新华社微特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)