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台湾人疯买“双11”

2019年11月14日09:19  来源：新华网
 

　　新华社台北11月13日电（记者赵博、彭培根）被岛内媒体誉为“全球购物狂欢节”的“双11”刚刚过去，统计显示台湾民众网络买气高涨，不仅让首度亮相的“淘宝台湾”单日业绩较平日成长25倍，还在本地电商平台Yahoo奇摩上创造了售出卫生纸可堆64座101大楼的新纪录。

　　10月下旬，大陆电商阿里巴巴集团旗下全新网络购物平台“淘宝台湾”正式在台上线。“不信，你上来看看”的广告遍布电视频道、网络空间及各处公共场所，宣传“1元清空百万购物车”活动及“千万商品0元免运”优惠。

　　据台媒报道，11月11日当天，来自桃园的一位李姓妈妈到“淘宝台湾”办公室挑战“100秒填满购物车”，狂扫28项家电用品，最后成功以1元（新台币，下同）结帐。据“淘宝台湾”统计，“双11”午夜0点至1点间，网站同时在线人数激增10倍，广受消费者关注的“整点1折爆品”包括新款苹果手机、戴森红色吹风机及大牌护肤品等皆“秒杀”完售。11日全天，“淘宝台湾”网页总浏览人次突破1000万，电子、美妆、母婴类商品均受热抢。

　　本地电商平台方面，momo购物网宣布“双11”单日业绩约21亿元，较去年同比增长八成，再创历史新高，甚至因为晚间涌入过多人潮屡现“当机”意外；东森购物宣布“双11”业绩创造开站近16年以来单日新高，并出现单笔刷卡2500万元、总计购买1691件商品的“吸睛买家”；Yahoo奇摩则宣布，“双11”活动自11月开跑以来，热销冠军是婴儿纸尿裤，平均每秒卖出6片；促销必囤的卫生纸销售量可堆出64座101大楼，零食销售量可堆成1座玉山。

　　台湾资讯工业策进会产业情报研究所日前针对“双11网购意向”进行调查，发现有71%台湾网友表达参与意愿，相较去年的63.5%有明显攀升，比参与百货周年庆的比例也高出近11个百分点。据测算，2019年“双11购物节”的人均消费金额为12391元。

　　网友想参加“双11”的购物动机里，“商品价格便宜”仍是主因，有65%受访者选择，其次为“网络购物金回馈”，反映出各电商平台近年来积极打造的“点数经济”开始显现成果。调查还显示，在所有促销活动中，“免运费活动”最吸引消费者，其中女性的接受度高于男性。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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