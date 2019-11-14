第二届巴黎和平论坛闭幕

新华社巴黎11月13日电（记者徐永春 唐霁）第二届巴黎和平论坛13日在法国首都巴黎落下帷幕。本届论坛通过举办圆桌会议和推进落实创新解决方案，聚焦多边主义和全球治理，应对全球挑战。

巴黎和平论坛主席、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米说，巴黎和平论坛聚焦全球治理，坚持多边合作和国际化理念，已成为新的外交平台。

据论坛主办方介绍，参加本届论坛的正式代表团达136个，其中包括约30位国家元首和政府首脑，以及联合国秘书长古特雷斯等国际组织负责人。论坛议题涉及六大跨领域主题，相关多边讨论达80场，内容涉及和平、安全、发展、环境和新技术等，参会人数超过7000人。

论坛期间，中国生态环境部12日主办了“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会——生物多样性最后的机会”圆桌会议，吸引了200余位嘉宾参加，中国保护生物多样性的努力受到各方高度关注。

本届论坛还侧重推介和落实民间机构和非政府组织提出的创新解决方案。主办方从参加本届论坛的上百个项目中遴选出10个最具潜力的项目，由论坛负责孵化一年，帮助其寻找国际合作伙伴、筹集资金和扩大知名度等，通过项目落实为推进可持续发展目标提出解决方案。

巴黎和平论坛指导委员会主席特里莎·谢蒂表示，今年入选的10个项目涵盖教育和可持续发展等多个领域，有助于为当今时代的主要挑战制定创新解决方案。

巴黎和平论坛总干事朱斯坦·瓦伊斯说，该论坛将进一步强化其孵化器的作用，因为应对挑战的解决办法不仅来自国家层面，还应来自基层参与者。巴黎和平论坛为致力构建世界和平的项目和倡议提供了平台。

巴黎和平论坛由法国总统马克龙倡议发起，旨在推动多边合作，应对全球挑战。第一届巴黎和平论坛于去年11月召开。

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