特朗普弹劾调查进入公开听证阶段

新华社华盛顿11月13日电（记者孙丁 邓仙来）由美国国会民主党人主导、针对总统特朗普的弹劾调查13日进入公开听证阶段。

11月13日，在美国华盛顿，美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特出席听证会。由美国国会民主党人主导、针对总统特朗普的弹劾调查13日进入公开听证阶段。 新华社记者 刘杰 摄

首场听证会13日在美国国会众议院情报委员会进行，由该委员会主席、民主党人希夫主持，证人为美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特和美国驻乌克兰临时代办泰勒。

11月13日，在美国华盛顿，美国驻乌克兰临时代办泰勒出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

希夫在开场陈述中说，众议院调查人员从过去几周的弹劾调查中获得了很多信息，但由于白宫阻碍，仍缺少一些信息。众议院情报委员会中级别最高的共和党人努内斯随后表示，弹劾调查站不住脚，是针对特朗普的“抹黑活动”。

11月13日，在美国华盛顿，美国驻乌克兰临时代办泰勒（左三）和美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特（左二）出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

肯特和泰勒随后进行开场陈述并先后接受民主党人和共和党人提问。他们在回顾弹劾调查涉及事件的同时，也各自表达了对特朗普政府乌克兰政策的担忧。

特朗普当天在白宫对媒体说，他没有时间通过电视直播观看听证会，并称弹劾调查为“猎巫”和“骗局”。

美国驻乌克兰前大使约万诺维奇将于15日到国会公开作证。另有8名证人将于下周出席公开听证会。

11月13日，在美国华盛顿，美国驻乌克兰临时代办泰勒（右）和美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

美国国会众议院议长佩洛西9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子亨特。特朗普还被指冻结一笔对乌军事援助以施压乌克兰并试图掩盖相关行为。

11月13日，在美国华盛顿，美国驻乌克兰临时代办泰勒（中）和美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特（左）出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年总统选举，同时损害国家安全利益。特朗普则坚称自己没有过错，与乌克兰之间也“没有利益交换”，他要求乌方调查拜登父子是为了反腐败。拜登则否认相关指控。

11月13日，在美国华盛顿，美国驻乌克兰临时代办泰勒出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

众议院的弹劾调查听证会最初以闭门方式进行。主导弹劾调查的众议院情报委员会等3个委员会向多名相关人员发放传票或提出取证要求。尽管白宫明确表示不会配合调查，但仍有数名特朗普政府现任或前任官员到国会提交证词，一些证词内容引发两党激烈论战。众议院10月31日投票通过关于弹劾调查程序的决议案，为弹劾调查由闭门转向公开提供了铺垫。

11月13日，在美国华盛顿，美国负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特出席听证会。新华社记者 刘杰 摄

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)