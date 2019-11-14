恶劣天气席卷意大利 “水城”威尼斯遭遇水灾

人民网罗马11月13日电（记者 孔歌）近日，意大利著名的“水城”威尼斯遭遇暴雨恶劣天气，引发涨潮。因连日大雨，美丽的水上城市陷入潮水之中，许多著名古迹被水淹没。当地约有一半的街道、建筑遭遇水淹，幼儿园紧急停课，人们被迫涉水出行。据威尼斯市政公布的消息，截止12日晚，最高水位已达1.87米，仅次于1966年遭遇洪水时的1.94米。

威尼斯历史中心受灾严重。位于威尼斯市中心的圣马可广场积水超过1米，圣马可大教堂、凤凰歌剧院等多座历史悠久的建筑遭遇水淹。据悉，圣马可大教堂在过去的一千二百年间曾6次遭遇水淹，其中4次发生在最近的二十年内。威尼斯市长路易吉·布鲁尼亚罗表示，恶劣天气是气候变化的结果。“我们正面临超越预期的涨潮，威尼斯将进入紧急状态”。威尼托大区主席卢卡·扎亚表示：“这次大水对‘水城’威尼斯造成的破坏难以估量。”布鲁尼亚罗说，由于“古建筑修复成本较高”，已向意大利政府寻求财政援助。气象部门预计，威尼斯地区未来几天仍将面临持续降雨天气。

威尼斯位于泻湖地区，历史上曾多次遭受洪水袭击。随着近年来海平面不断上升，该城受水患风险增加。自2003年起，威尼斯市就着手建立一个名为Mose的防洪系统，即在海床上建造防洪屏障或水闸，在海平面上升或冬季暴风雨来临时抵御洪水。据意大利媒体报道，该项目已耗资数十亿欧元，在2013年时对防洪系统进行了首次测试，预计于2021年底完成交付使用。

据安莎社报道，此次水灾导致约60艘船只严重受损，两名威尼斯佩莱斯特里纳岛的居民死亡。其中一名78岁的男子在试图重启的房屋内被水淹没的电泵时触电身亡。另一名死者的死亡原因正在调查当中。

然而不仅仅是威尼斯遭遇了这样的恶劣天气。近日，强雨雪天气席卷了整个意大利。目前已有十余个大区发布了恶劣天气橙色和黄色警报，意大利南部的卡拉布里亚大区、巴西利卡塔大区和西西里岛等地发布了恶劣天气红色警报。

意大利北部多山地区受强降雪影响出现了严重的交通出行问题，部分地区的夜间降雪量达40至50厘米。意大利南部古城、2019年度的“欧洲文化之都”马泰拉市也遭遇了暴雨引发的山洪，古老的街道变得泥泞不堪。西西里岛北侧的伊奥利亚群岛因受到6至7级海浪及强阵风影响，已致当地交通与外界隔绝三天。意大利救援部门呼吁民众不要靠近河堤和海岸，警惕并防止被树木砸伤。

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