人民网>>国际

恶劣天气席卷意大利 “水城”威尼斯遭遇水灾

2019年11月14日08:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网罗马11月13日电（记者 孔歌）近日，意大利著名的“水城”威尼斯遭遇暴雨恶劣天气，引发涨潮。因连日大雨，美丽的水上城市陷入潮水之中，许多著名古迹被水淹没。当地约有一半的街道、建筑遭遇水淹，幼儿园紧急停课，人们被迫涉水出行。据威尼斯市政公布的消息，截止12日晚，最高水位已达1.87米，仅次于1966年遭遇洪水时的1.94米。

威尼斯历史中心受灾严重。位于威尼斯市中心的圣马可广场积水超过1米，圣马可大教堂、凤凰歌剧院等多座历史悠久的建筑遭遇水淹。据悉，圣马可大教堂在过去的一千二百年间曾6次遭遇水淹，其中4次发生在最近的二十年内。威尼斯市长路易吉·布鲁尼亚罗表示，恶劣天气是气候变化的结果。“我们正面临超越预期的涨潮，威尼斯将进入紧急状态”。威尼托大区主席卢卡·扎亚表示：“这次大水对‘水城’威尼斯造成的破坏难以估量。”布鲁尼亚罗说，由于“古建筑修复成本较高”，已向意大利政府寻求财政援助。气象部门预计，威尼斯地区未来几天仍将面临持续降雨天气。

威尼斯位于泻湖地区，历史上曾多次遭受洪水袭击。随着近年来海平面不断上升，该城受水患风险增加。自2003年起，威尼斯市就着手建立一个名为Mose的防洪系统，即在海床上建造防洪屏障或水闸，在海平面上升或冬季暴风雨来临时抵御洪水。据意大利媒体报道，该项目已耗资数十亿欧元，在2013年时对防洪系统进行了首次测试，预计于2021年底完成交付使用。

据安莎社报道，此次水灾导致约60艘船只严重受损，两名威尼斯佩莱斯特里纳岛的居民死亡。其中一名78岁的男子在试图重启的房屋内被水淹没的电泵时触电身亡。另一名死者的死亡原因正在调查当中。

然而不仅仅是威尼斯遭遇了这样的恶劣天气。近日，强雨雪天气席卷了整个意大利。目前已有十余个大区发布了恶劣天气橙色和黄色警报，意大利南部的卡拉布里亚大区、巴西利卡塔大区和西西里岛等地发布了恶劣天气红色警报。

意大利北部多山地区受强降雪影响出现了严重的交通出行问题，部分地区的夜间降雪量达40至50厘米。意大利南部古城、2019年度的“欧洲文化之都”马泰拉市也遭遇了暴雨引发的山洪，古老的街道变得泥泞不堪。西西里岛北侧的伊奥利亚群岛因受到6至7级海浪及强阵风影响，已致当地交通与外界隔绝三天。意大利救援部门呼吁民众不要靠近河堤和海岸，警惕并防止被树木砸伤。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved