为全球治理添“砖”加瓦（观象台）

2001年，当高盛公司经济学家吉姆·奥尼尔把“BRIC”组合在一起的时候，想必不会预见到今日金砖国家合作机制的蓬勃发展。11月13日至14日，美丽的巴西利亚迎来金砖国家领导人第十一次会晤。在世界大发展、大变革、大调整时期，“金砖”依然熠熠生辉。

这是一块分量十足的“砖”。目前，金砖国家加起来，国土面积占世界陆地面积的26.46%，人口总量也占世界人口的近43%，贸易额约占世界的15%。2018年，金砖国家占有33%的全球GDP。过去10年，金砖国家对全球经济增长贡献率约为43%，未来5年，其贡献率将超过50%。

这是一块成果亮眼的“砖”。面对百年未有之大变局，面对甚嚣尘上的单边主义和保护主义，面对以国际法为基础的国际秩序和以联合国为核心的国际体系遭遇严重冲击，金砖国家握指成拳，立场一致，就支持多边主义和多边贸易体制发出强有力声音。此外，金砖国家新开发银行成立5年来发展迅速，成为现有全球和区域金融机构的有益补充。

这是一块顺应新时代的“砖”。世界怎么了？我们怎么办？天下大势，浩浩汤汤。当今这个大发展的时代，正大声呼唤大变革、大调整。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，是当代国际关系中意义最为深远的变化之一。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，金砖合作机制顺应时代要求，也必将推动世界和平发展。

金砖国家重任在肩。新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用，在全球治理中占据更加主动有利地位，是大势所趋。金砖国家倡导共商共建共享的治理观，推动全球治理规则民主化，使之更加平衡地反映大多数国家特别是新兴市场和发展中国家的意愿。这正是金砖合作机制的重要性所在。

金砖合作机制不是一个闭合的环。平等、开放、透明、包容，权利共享、责任共担。这块“砖”，叩响的是一个包容开放的新时代。在金砖国家之间，不同的文明交相辉映。在金砖国家之外，“金砖+”不断把朋友圈扩大。人民对美好生活的向往，是不同国家的同样追求。在这条大道之上，金砖国家携手同行。

2009年6月，“金砖四国”领导人在俄罗斯举行首次正式会晤。如今，在热情似火的桑巴大地上，金砖峰会掀开第二个“金色十年”的新篇章，继续为全球治理体系改革添“砖”加瓦。

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