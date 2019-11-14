共识让中巴关系更紧密（望海楼）

在结束对希腊的国事访问后，习近平主席抵达巴西利亚出席金砖国家领导人第十一次会晤。当地时间11月13日，习近平主席同巴西总统博索纳罗会谈。这是继上月博索纳罗总统访华后，一个月内两国元首的再次会面，对于加强中国与巴西的互利合作、深化两国友谊具有重大意义。

高层交往推动双边关系更上新台阶。中巴两国建交45年来，双方始终相互尊重、平等相待、互利共赢。中巴全面战略伙伴关系在两国元首的引领下不断深化，成为南南合作、发展中国家互利共赢的典范。今年10月博索纳罗总统访华，两国就捍卫多边主义、反对保护主义和单边主义、推动科技和数字经济合作以及促进世界经济平衡、包容、可持续发展等方面达成共识。此次会面，双方领导人再次向世界展示出坚持多边主义、构建开放型世界经济以及捍卫新兴市场国家正当发展权益的坚定信念。

中巴经济互补性很强，合作领域日益拓展。巴西国内基础设施建设仍有不小的进步空间，中国的基建技术和资金可以为巴西提供有效支持。两国在农业、制造业、能源等领域的合作前景也十分广阔。目前，中国对巴西产品的需求量大增，有力提升了双边贸易合作水平。在几天前结束的第二届中国国际进口博览会上，巴西参展方的成交额比上届增长3.6倍，满载而归。而随着中巴文化、教育、学术以及体育等领域的深入合作，中巴人文交流也将更上层楼。中巴两国在科技合作方面有着良好传统，如两国在航天领域合作长达30多年，联合研制多枚地球资源卫星。持续深化的中巴科技合作，为两国和更多的发展中国家谋取福利。

作为东西半球最大的发展中国家以及新兴大国的代表，中巴同为金砖机制的重要参与者。当今世界面临的不稳定性不确定性突出，国际形势风云变幻。面对前所未有的机遇与挑战，越来越多的国家将目光投向金砖合作。

对本次在巴西举办的金砖峰会来说，科技创新合作、捍卫多边主义、打造第二个“金色十年”是重要看点。人们期待峰会在维护多边主义等方面继续发出时代强音，为世界经济发展注入正能量。中巴之间的牵手不仅局限在双边和金砖范畴，两国还在联合国、二十国集团、世界贸易组织、七十七国集团、中国—拉共体论坛等多边框架内，就全球治理、海洋与极地合作、安理会改革等领域加强对话和协调行动，积极应对全球性挑战。

世界正经历百年未有之大变局，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变，中国、巴西等新兴市场国家整体崛起的势头没有变。面向未来，中国将继续秉承平等互利、合作共赢等理念，进一步扩大对外开放，进一步加强与巴西等拉美国家在“一带一路”、区域组织等领域的合作。相信习近平主席此次巴西之行定能进一步推动两国间务实合作，把握好、引领好中巴关系发展方向，助力中巴全面战略伙伴关系在新时代谱写出更加多彩的新篇章。

（作者为湖北大学区域与国别研究院院长助理）

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