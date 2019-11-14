金砖合作新天地(记者手记)

绿茵场上共同奔跑的不同肤色少年，观众席上欢呼雀跃的人群，小球员们为梦想拼搏而洒下的汗水与泪水……11月13日，金砖五国合拍的首部纪录片《孩童和荣耀》在巴西利亚举行首映式。这是继合作摄制《时间去哪儿了》《半边天》《邻里》三部电影后，金砖五国在合作摄制影片方面做出的又一全新尝试。五国电影人更具广度、深度的合作，为金砖国家人文交流开辟新天地。

交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。金砖五国分处四大洲、地跨南北半球，都拥有悠久的历史和文化渊源，也都是人类多元文明的重要代表。虽远隔千山万水，但五国人民自古以来有互学互鉴的传统。接续友好传统，拉紧交流纽带，让金砖五国人民心灵相通、相互信任，夯实金砖国家合作走深走实的根基。

“只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。”人文交流始终是中国推动金砖国家合作的重点之一。2017年，金砖国家领导人厦门会晤的成功举行，推动金砖合作从传统的经济、政治“双轨并进”，向经济、政治、人文“三轮驱动”转变。金砖伙伴关系更加深入人心，金砖合作的民意支撑更加牢固。从厦门会晤强调“无论是深化金砖自身合作，还是构建广泛的伙伴关系，人民相互了解、理解、友谊都是不可或缺的基石”，到约翰内斯堡会晤指出“我们要继续以民心相通为宗旨，广泛开展文化、教育、卫生、体育、旅游等各领域人文大交流，筑牢金砖合作民意基础”，习近平主席多次强调人文交流对金砖合作的重要意义。

在金砖国家的共同努力下，2017年以来，从合作摄制影片到举办金砖国家电影节，从举办金砖国家媒体高端论坛、金砖国家运动会到通过智库理事会、学术论坛、民间社会组织论坛、青年外交官论坛、青年峰会和青年科学家论坛等机制开展一系列交流活动……金砖人文合作始终将人民置于中心地位，人文交流明显提速，更加深入。

金砖国家文明交流互鉴的实践证明，在相互尊重的基础上开展交流，以交流促进相知，不同社会制度可以相互包容，不同发展道路可以相互合作，不同文化理念可以相互借鉴。

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。在日益升温的金砖国家人文交流中，我们看到了越来越多的美人之美、美美与共。这是开放包容、合作共赢的金砖精神的具体呈现，是金砖国家乃至世界人民的共同心愿，是共建人类命运共同体美好未来的必由之路。

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 05 版）

(责编：曹昆)