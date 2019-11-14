人民网>>国际

金砖合作新天地(记者手记)

赵  成

2019年11月14日06:16  来源：人民网－人民日报
 

　　绿茵场上共同奔跑的不同肤色少年，观众席上欢呼雀跃的人群，小球员们为梦想拼搏而洒下的汗水与泪水……11月13日，金砖五国合拍的首部纪录片《孩童和荣耀》在巴西利亚举行首映式。这是继合作摄制《时间去哪儿了》《半边天》《邻里》三部电影后，金砖五国在合作摄制影片方面做出的又一全新尝试。五国电影人更具广度、深度的合作，为金砖国家人文交流开辟新天地。

　　交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。金砖五国分处四大洲、地跨南北半球，都拥有悠久的历史和文化渊源，也都是人类多元文明的重要代表。虽远隔千山万水，但五国人民自古以来有互学互鉴的传统。接续友好传统，拉紧交流纽带，让金砖五国人民心灵相通、相互信任，夯实金砖国家合作走深走实的根基。

　　“只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。”人文交流始终是中国推动金砖国家合作的重点之一。2017年，金砖国家领导人厦门会晤的成功举行，推动金砖合作从传统的经济、政治“双轨并进”，向经济、政治、人文“三轮驱动”转变。金砖伙伴关系更加深入人心，金砖合作的民意支撑更加牢固。从厦门会晤强调“无论是深化金砖自身合作，还是构建广泛的伙伴关系，人民相互了解、理解、友谊都是不可或缺的基石”，到约翰内斯堡会晤指出“我们要继续以民心相通为宗旨，广泛开展文化、教育、卫生、体育、旅游等各领域人文大交流，筑牢金砖合作民意基础”，习近平主席多次强调人文交流对金砖合作的重要意义。

　　在金砖国家的共同努力下，2017年以来，从合作摄制影片到举办金砖国家电影节，从举办金砖国家媒体高端论坛、金砖国家运动会到通过智库理事会、学术论坛、民间社会组织论坛、青年外交官论坛、青年峰会和青年科学家论坛等机制开展一系列交流活动……金砖人文合作始终将人民置于中心地位，人文交流明显提速，更加深入。

　　金砖国家文明交流互鉴的实践证明，在相互尊重的基础上开展交流，以交流促进相知，不同社会制度可以相互包容，不同发展道路可以相互合作，不同文化理念可以相互借鉴。

　　“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。在日益升温的金砖国家人文交流中，我们看到了越来越多的美人之美、美美与共。这是开放包容、合作共赢的金砖精神的具体呈现，是金砖国家乃至世界人民的共同心愿，是共建人类命运共同体美好未来的必由之路。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月14日 05 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved