让金砖故事更加精彩动人

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“我们有着共同的发展梦想”

11月13日，金砖国家人文交流论坛暨首部金砖国家联拍纪录片全球首映式在巴西利亚举行。随着金粉缓缓洒落，“金砖国家联拍纪录片《孩童和荣耀》全球首映式”中葡双语字样展现在大家面前。现场人头攒动，大家兴奋地交流着观影感受。

“《孩童和荣耀》讲述的是孩子的梦想。通过联拍纪录片，金砖五国导演从陌生人成了朋友，并相约以后继续合作，这正是人文交流的最大魅力。”金砖国家联拍纪录片总导演陆川对本报记者表示。

影视是文化交流的重要载体，也是人文交流的重要内容。近年来，在中方倡议和五国共同推动下，金砖国家人文合作不断升温，合拍影片成为一大亮点。2017年，五国首部合拍电影《时间去哪儿了》上映；2018年，聚焦“当代女性情感与社会”主题的合拍影片《半边天》面世。今年10月17日，金砖国家第三部合拍影片《邻里》在第三届平遥国际电影展进行了全球首映。

谈起与其他金砖国家导演合作的经历，巴西导演贝亚特里兹·塞格纳感叹道：“虽然我们在文化上存在差异，但在人性层面上何其相似。我们在一起合作，就像一个大家庭。”南非导演珍娜·巴斯表示赞同：“我喜欢中国电影。参与合拍以及参加电影节的经历，让我对未来的交流合作有了新的期待。”

“金砖国家虽然历史文化不同，但我们有着共同的发展梦想。用电影呈现各国人民的梦想、困惑、希望与友谊，让艺术家们非常兴奋。”已3次担任金砖国家合拍电影监制的中国导演贾樟柯说，“过去，类似跨地域电影合作项目多由欧美国家主导，现在金砖国家也有了这样的凝聚力。习近平主席的倡议振奋人心，让五国艺术家共同开创金砖电影合作历史，以电影的方式参与推动构建人类命运共同体。”

巴西女演员卢塞莉亚·桑托斯曾主演巴西电视剧《女奴》，剧中女主角伊佐拉对自由和爱情的追求打动了亿万中国观众的心。她说：“金砖机制对五个成员国之间的文化交流起到了极其重要的作用。”

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰认为，举办金砖国家电影节和电影联合制作，有助于增进金砖国家间相互了解。“印度是世界上重要的电影出品国，我们非常乐意加强金砖国家影视合作。”

“体育拉近金砖国家人民的距离”

8月23日，巴西圣保罗国际机场，足球教练马尔科·奥莱里奥与中国孩子依依惜别。

一个多月前，14位来自中国浙江的青少年赴巴西参加第一届中巴少年足球文化交流营活动。他们最小的12岁，最大的只有17岁。在交流营里，孩子们在专业教练指导下训练，与巴西孩子比赛，参观足球博物馆，拜访巴西球星……很快，奥莱里奥就与这些中国青少年结下了深厚友谊。

“看着他们在绿茵场上挥洒汗水，技术越来越进步，甚至可以用葡萄牙语与巴西队友对话……他们的成长真是令人欢喜。”奥莱里奥说。

足球成为增进中巴两国人民友谊的“使者”。10月25日，习近平主席在北京同巴西总统博索纳罗会谈时强调，全面加强人文等领域合作，推动巴西足球、中国传统医药等各自特色领域交流。中巴足球交流中心副主席拉娜·米兰达说：“中国领导人多次强调体育特别是足球合作，从顶层设计层面有力推动了民间交往。”

“2008年北京奥运会、2010年南非世界杯、2014年巴西世界杯、2016年里约奥运会、2018年俄罗斯世界杯，再到即将举办的2022年北京冬奥会……近年来，金砖国家承办众多重大国际体育赛事。我们有很多经验可以交流，以更好地促进彼此体育事业的发展。”巴西公民部体育事务副部长德西奥·多斯桑托斯·布拉希尔对本报记者说，“现在，巴中两国间的体育合作颇有成果。我希望能在金砖框架下进一步深化和巩固各国的体育合作，让体育拉近金砖国家人民的距离。”

就在记者结束采访时，一阵乒乓球声从巴西公民部办公大楼走廊远处传来，这是工作人员利用午休时间在练球。“体育交流合作是相互的。我们可以把巴西足球方面的经验传递给其他金砖国家，中国在乒乓球、羽毛球等项目上的成功，以及其他金砖国家的优势体育项目，对我们都很有吸引力。”布拉希尔表示。

“让伙伴关系理念扎根人民心中”

9月21日，巴西奥斯卡·尼迈尔博物馆，“金砖国家艺术联展”吸引各国游客。该展览是作为拉美最具影响力的艺术展之一——巴西库里蒂巴双年展的重要内容亮相的。

“举办金砖国家艺术联展就是为了向金砖国家致敬。”策展人特雷莎·德·阿鲁达表示，金砖合作机制的推进，推动了各国的文化交流合作。

“加强我们五国人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了，将使金砖合作永葆活力。”在2017年厦门会晤上，习近平主席深刻指出推动金砖国家人文交流的重要意义。

在五国共同努力下，金砖人文交流的友谊和合作之树更加枝繁叶茂：2006年起，中俄双方成功举办“国家年”“语言年”“旅游年”“媒体交流年”“地方合作交流年”等一系列国家级大型活动，人文交流成为中俄新时代全面战略协作伙伴关系的五大重点领域之一；巴西开设15所孔子学院和孔子课堂，数量居拉美国家之首；中印两国建立14对友省友城，双方人员往来突破每年百万人次；中国23所大学和南非5所大学在金砖国家大学联盟框架下开展共同研究，双方已同意将每年9月17日定为“南非中文日”……与此同时，金砖国家电影节、金砖国家运动会等一系列人文交流活动在五国蓬勃开展。

南非文化和艺术部代表伍兹说，金砖国家广泛开展文化艺术等各领域交流，用丰富多彩的艺术形式勾勒出金砖国家精彩动人的故事，有助于促进各国人民心灵相通。

“非常高兴看到金砖国家间的人文合作越来越多，民间交往日益频繁。我们通过这个平台分享文化、分享经验、分享智慧，让五国人民互相了解，更加靠近。”巴西国会巴中议员阵线和金砖国家议员阵线主席福斯托·皮纳托认为，文化交流推动金砖国家朝着更加开放、包容、合作、共赢的方向前进，推动着其他领域合作更加深入。

（本版稿件由本报记者管克江、王芳、朱东君、颜欢、张远南、李晓骁、王海林采写）

图片说明：

图①：金砖国家工商理事会全体会议的会场——巴西国际会议中心外景。

本报记者 赵 成摄

图②：10月28日，巴西里约热内卢“逐梦巴西·中巴足球嘉年华”活动上的小观众。

本报记者 朱东君摄

图③：在2019里约热内卢创意大会上，中国联合展台现场展示影视节目等中国文化产品。图为当地民众在听取中方工作人员介绍。

本报记者 张远南摄

图④：金砖国家领导人第十一次会晤主会场——巴西外交部大楼外景。

本报记者 朱东君摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 05 版）

(责编：曹昆)