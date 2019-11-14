“金砖国家由五个重要的新兴市场国家和发展中国家组成，是具有全球影响力的多边合作机制。”巴西瓦加斯基金会国际关系专家奥利弗·施廷克尔接受本报记者采访时表示，“金砖国家合作日趋成熟和机制化。各成员国在这一框架下交流更充分、合作更紧密。金砖国家合作潜力巨大。”

施廷克尔长期关注金砖国家发展，著有《金砖国家与全球秩序的未来》一书。在他看来，金砖国家合作不断走深走实有其历史必然性——近年来，以中国等为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可挡。金砖合作机制增强了新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的话语权，有助于促进世界更加全面均衡发展。

“中国贡献让金砖成色十足。”施廷克尔高度肯定中国在推动金砖合作中扮演的重要角色，“中国是金砖国家中最大的经济体，与其他金砖成员国保持着密切的经贸往来，中国积极参与提升了金砖合作的成色。”施廷克尔认为，中国为加强金砖国家合作提出了诸多重要倡议，促进了机制化合作。金砖国家新开发银行总部落户上海，显示出中国在金砖机制建设中的重要作用。

“金砖国家本着互利互惠的原则，通过加强彼此之间以及与其他发展中国家的合作，为完善全球治理体系奠定基础。”施廷克尔表示，金砖合作机制对深化南南合作、维护发展中国家利益、在重要国际问题上发出共同声音具有重要意义。

“金砖国家旗帜鲜明地反对单边主义、保护主义，始终捍卫经济全球化和多边主义。”施廷克尔认为，金砖国家致力于务实合作、共同发展，能有力拉动世界经济增长、推动世界多极化。“金砖国家必将在全球事务中发挥更大作用。”

（本报里约热内卢11月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 02 版）

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