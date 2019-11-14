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“我们对一带一路倡议高度赞赏”

——访希腊前总理齐普拉斯

本报赴希腊特派记者 任 彦 韩秉宸 张朋辉

2019年11月14日06:13  来源：人民网－人民日报
 

　　“非常高兴能在雅典与习近平主席再次见面。”希腊前总理齐普拉斯11月12日在接受本报记者专访时表示，“我对希中合作未来充满信心。”

　　“2016年以来，我们制定了比雷埃夫斯港新的发展计划，共同把该港打造成地中海地区乃至欧洲最重要的港口。”齐普拉斯说，“与此同时，希腊成为中国—中东欧国家合作机制的正式成员，使中国同中东欧国家开展合作的平台从‘16+1’扩大为‘17+1’。希腊的加入为这一机制的发展增添了新的机遇，同时也有利于欧中关系发展和欧中互联互通。”

　　齐普拉斯表示，中国与希腊是东西方文明的杰出代表，两国为世界文明提供了丰富的思想资源。作为“文明古国论坛”的联合发起方，两国将充分挖掘深厚的历史文化底蕴，推动文明对话。

　　中希关系既有历史深度，也有现实广度。“就像中国人民一样，希腊人民也在很长时期内为争取国家主权和独立而斗争。”齐普拉斯说，希中两国有着相似的经历和相近的理念，能够相互理解和产生共鸣。“希腊致力于成为地区和平与稳定的支柱，成为地区新兴的商业、能源和交通中心。希腊建设重要国际物流中转枢纽战略同‘一带一路’倡议高度契合，可以深度对接。”

　　齐普拉斯连续两次受邀出席“一带一路”国际合作高峰论坛。他认为“一带一路”倡议富有远见，意义重大，有助于亚欧大陆经贸、能源、运输等互联互通。“我们对‘一带一路’倡议高度赞赏，并积极参与‘一带一路’建设。”

　　希腊是较早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧盟国家。“过去几年里，希中两国在相互尊重的基础上，在共建‘一带一路’方面取得一系列丰硕成果，特别是在比雷埃夫斯港项目上的合作取得了良好的经济和社会效益，已成为互利共赢合作的典范。”齐普拉斯说，“我将继续积极推动希中、欧中关系的发展。”

　　（本报雅典11月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月14日 02 版）
(责编：曹昆)
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