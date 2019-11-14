推动金砖合作行稳致远

当地时间11月12日晚，巴西首都巴西利亚的巴拉诺阿湖畔灯火通明。作为金砖国家领导人第十一次会晤的配套活动，巴西国会金砖国家议员阵线在此举行交流晚宴。金砖五国政界、学术界和工商界近千人参加活动。

现场的大屏幕上，代表成员国的不同颜色线条分别向前延伸，最终连在了一起，寓意金砖国家携手书写新的合作篇章。

新朋老友，欢聚一堂。大家自由交流，畅谈金砖合作。

金砖国家议员阵线主席皮纳托在致辞中表示：“未来的两天时间里，我们将就金砖国家各领域合作展开广泛讨论。这将是金砖国家的盛事，也是所有新兴市场国家和发展中国家的盛事！”

“金砖合作契合金砖国家发展共同需要，拥有巨大潜力。期待金砖国家领导人此次会晤推动金砖合作行稳致远。”巴西外交部长阿劳若说。

“各国之间只有互相尊重和信任，才能更好、更有效地开展合作。友谊是合作的基础。”巴西参议员特朗尼可说。

“金砖成员国都有着加强基础设施建设的需求，金砖合作为各国企业家提供了宝贵的资源对接平台，各国企业对加强合作也抱有很高热情。”印度塔塔钢铁有限公司企业服务部门副总裁尚卡亚·乔杜里说，“我们期待与其他金砖国家企业达成更多项目协议。同时，我们也希望借助企业间合作，促进金砖国家伙伴关系不断深化。”

活动现场，巴西“中国观察”研究所邀请嘉宾品尝混合了茶与各国特产原料制作的鸡尾酒。该研究所负责人沃特尔·马里尼奥说：“就像茶和酒的结合能够带来更加美妙的体验一样，金砖国家合作也能产生‘一加一大于二’的效果。希望各成员国能够共同应对发展挑战、造福人民。”

（本报巴西利亚11月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 02 版）

(责编：曹昆)