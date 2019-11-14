金砖合作为世界发展注入正能量

11月13日至14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西利亚举行。接受本报记者采访的金砖国家学者纷纷表示，期待中国同其他金砖国家一道，进一步加强团结合作，为世界发展注入正能量。

金砖合作带来更多机遇

“金砖合作机制进入第二个十年，国际形势发生着新的复杂变化。”巴西智库瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略认为，在新的形势下，金砖国家需要加强交流对话，为应对全球性挑战寻找解决方案。

卡瓦略长期研究中国问题，曾作为复旦大学金砖研究中心访问学者在华生活多年。他指出，多边主义是实现和平与经济发展的重要条件。当前，新兴市场国家和发展中国家面临着维护共同利益和发展空间的任务。中国倡导的“金砖+”模式，为新兴市场国家和发展中国家团结合作带来了更多机遇，有利于推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

卡瓦略高度赞赏人类命运共同体理念。他认为，“人类命运共同体理念在倡导开放的同时，主张增进人文交流，尊重文化和价值观的多样性。这种多样性正是当今社会所需要的。”

卡瓦略表示：“我相信金砖合作机制会继续发挥重要作用，也期待其他金砖国家能同中国一道，为金砖合作机制的完善与发展作出更大贡献。”

2017年，习近平主席在金砖国家领导人厦门会晤期间提出致力于推进经济务实合作，致力于加强发展战略对接，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展，致力于促进人文民间交流等多项主张。南非人文科学研究院金砖国家研究中心主任克里斯·切蒂当时就在会场。他表示，习近平主席提出的主张具有远见卓识，金砖国家智库学者之间的交流合作正日益密切。切蒂认为，“伴随新兴产业的崛起，金砖国家务实合作的重要性愈发凸显，深化伙伴关系尤为重要。”

内部向心力越来越强

“金砖国家人口总数约占全世界人口的四成，对世界经济增长贡献率超过50%，是国际舞台上的一支重要力量。”俄罗斯莫斯科大学国家行政管理系副教授亚历山大·纳乌莫夫表示，“在当前贸易保护主义和逆全球化思潮泛起的背景下，金砖国家内部向心力越来越强，国际影响力也在日益增强。”

纳乌莫夫曾经在不同院校教授近现代国际关系史、全球治理、公共外交等课程。2012年，莫斯科大学成立“跨院系金砖研究中心”，纳乌莫夫担任该研究中心协调员。纳乌莫夫表示，建立金砖合作机制是21世纪地缘政治史上最重要的事件之一。“跨院系金砖研究中心”的成立旨在联合更多专家学者，共同促进学科间合作互动，培养青年学者。

金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平主席曾以“一箭易断，十箭难折”的生动比喻，强调团结协作对于新兴市场国家和发展中国家的重要性。纳乌莫夫认为，金砖合作机制聚合了新兴市场国家和发展中国家，“金砖+”理念得到国际社会的广泛认可。

纳乌莫夫强调，“金砖国家在政治和经济领域的相互协作得到了加强，已经成为促进世界经济增长、推动全球治理体系变革、维护国际和平稳定的重要力量。”

开启务实合作新阶段

每年金砖国家领导人会晤前后，金砖国家都会举行媒体论坛、智库论坛等多场配套活动。印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格多次参加相关活动，是金砖国家务实合作不断发展的见证者。

“金砖国家为全球经济增长提供了重要驱动力，也是重要投资目的地。在当前世界经济增长整体放缓的情况下，金砖国家依然表现出了很强的韧性。”辛格表示，金砖国家致力于促进贸易和投资自由化便利化，深化拓展各领域经济合作，提升金砖国家整体竞争力，为推动世界经济发展作出了贡献。金砖国家新开发银行和应急储备安排就是金砖国家深化拓展各领域合作的重要成果之一，为发展中国家经济发展提供了有力保障。

近年来，尤其是金砖国家领导人厦门会晤以来，金砖国家在经贸财金、政治安全、人文交流三大领域合作不断加强。“金砖国家开启合作新阶段，可以成为推动南南合作的‘火车头’”，辛格期待，未来金砖国家进一步加强经贸、科技创新等领域合作，不断释放经贸合作的潜力。

“中国坚定支持多边主义，反对保护主义，致力于推动经济全球化，在金砖合作中发挥着重要作用。”辛格说，印中两国应合力应对区域和全球挑战，共同为推动金砖国家合作、提升新兴市场国家和发展中国家的国际话语权作出贡献。

（本报记者赵成、朱东君、张远南、赵益普、张光政、曲颂、王海林、范剑青）

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 02 版）

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