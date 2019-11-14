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习近平主席参观雅典卫城博物馆特写——

倾听历史的诉说

本报记者  杜尚泽  侯露露  张朋辉

2019年11月14日06:13  来源：人民网－人民日报
 

　　从雅典卫城博物馆内拍摄的远处的雅典卫城。
　　新华社发

　　雅典卫城博物馆的少女廊柱。
　　新华社发

　　雅典卫城博物馆内景。
　　本报记者 侯露露摄

　　阳光正浓。帕特农神庙的斑驳沧桑被阳光镀上了一层金色，它静静伫立，凝视着中希两国元首夫妇一道走进雅典卫城博物馆的背影。

　　坐落于神庙脚下的博物馆，陈列着众多古希腊时期的艺术珍品。古希腊医学雕塑、酒神剧场复原模型、克里托斯男孩雕像……如同走进历史的长河、走进一座文明的宝藏库，眼前的一切令人遐思万千。

　　在“沉思的雅典娜”雕塑旁，帕夫洛普洛斯总统向习近平主席介绍，雕塑展现的是雅典娜结束一场战斗后在沉思。

　　“思考战争与和平的意义。”习近平主席若有所思。

　　行至二层，进入古希腊的古典时期。因为从神转而关注到人的本身，古希腊文明大放异彩。此刻的雕塑更多展现了人的力量与美。走到克里托斯男孩雕像前，工作人员介绍说，这尊雕像展现了“人是万物尺度”的思想开始萌发。

　　“他们将目光聚焦到人，正如中国的‘以人为本’。”习主席的点评，将现场的思绪拉到了东西文明的对话上。

　　三层入口处，东西两侧陈列着卫城的三角楣石雕，分别描绘了雅典娜的出生、雅典娜和波塞冬争夺雅典守护神的场景。习主席对古希腊的神话十分熟悉，他幽默地说：“这是希腊的‘山海经’。”

　　一块褪色的石碑，记录了人类历史上政府第一次把财政公诸于众；一块残损的石雕，古希腊文字的韵律清晰可见……神话传说、城邦居民、战乱和平，历史以雕刻的方式向千年后的今天轻声诉说。

　　“他不止对某一件文物感兴趣，他对灿烂的古希腊文明和悠久的历史非常感兴趣，对古希腊的艺术和建筑也有很高的鉴赏力。”馆长潘德马利斯已近耄耋之年，参观一路走来，他一路讲述，也注意到了习主席端详文物的目光和不时的沉思。

　　他们走到二层的少女廊柱前，仰望凝视。少女廊柱原本属于卫城的伊瑞克提翁神庙。经历两千多年岁月涤荡，眼前的雕塑依然纹路精美、线条富有动感。令人遗憾的是，一组6个少女廊柱并不完整，其中一个因遭受掠夺而流落海外。

　　希腊总统帕夫洛普洛斯讲到这儿有些激动：“此时此刻，我想向您表达，我们对于古希腊许多文物的流失深感痛心。这些文物流失在外是文明的耻辱，希望它们能早日回家。”

　　“我不仅支持你们，我们还应共同努力。”习近平主席语气平静却坚定：“由于历史原因，中希两国都有大量珍贵文物仍然流失海外，双方可以加强合作，使这些文物能够尽早回到自己的祖国。”

　　走出博物馆，在希腊的访问也行将结束。帕夫洛普洛斯总统夫妇将习主席夫妇一路送到车门前。两位元首的手紧紧握在一起。习主席动情地说：“这次对希腊的访问，我感触良多，一言难尽。我们一道回味历史，以古鉴今，展望未来，决定中希要更加紧密地携手开辟更加美好的明天。”

　　昨天和明天、历史和未来，在这里相逢。

　　（本报雅典11月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月14日 02 版）
(责编：曹昆)
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