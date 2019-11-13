中国产业互联网面临机遇 将在三个方面突破

人民网讯 近日，中央财经大学中国互联网经济研究院及社会科学文献出版社共同在京发布了《互联网经济蓝皮书：中国互联网经济发展报告（2019）》。报告认为，中国产业互联网面临千载难逢的机遇，预计未来将在理论研究、行业平台和杀手级应用三个方面出现突破，从而促进产业互联网体系的完善。

自2015年，针对实体经济跟互联网融合发展，我国已经提出了产业互联网、工业互联网、数字经济、智能制造和数字孪生体等新概念，产业互联网作为字面含义跟传统互联网最为接近的概念，自成体系，成为众多概念中脱颖而出的新兴力量。工业4.0研究院在《全球工业4.0研究报告（2019）》中明确提出产业互联网将与工业互联网和智能制造三分天下，成为引领我国实体经济高质量发展的一支力量。

在我国推进数字化转型过程中，智能制造主要在制造企业的工厂发挥作用；工业互联网作为我国“互联网+先进制造业”的主要承载概念，重点在制造企业，其主战场是从工业设计、生产制造到产品维护这个全价值流程；产业互联网在广泛的实体经济中发挥作用，利用我国互联网大国建设的各种基础设施，更好支撑实体经济的数字化转型，其发展空间巨大。

首先，产业互联网还是一个描述性的概念，虽然有一些专家提出了定义，但均未在行业内得到共识。为了推进产业互联网持续良性发展，产业互联网需要解决范式构建的问题。

工业4.0研究院给出的定义为，“产业互联网是消费互联网对应的概念，它借助云计算、人工智能、大数据和数字孪生体等互联网技术的应用，促使传统产业链的优化和重组，更好提供产品和服务”。

其次，对于产业互联网的发展，目前还缺乏有针对性的行业平台，这导致消费互联网赖以快速发展的平台模式发挥不出效用。虽然一些企业在自身所在行业建设了产业互联网平台，但大部分仅仅把消费互联网领域的平台平移到行业应用来，并未对所进入行业进行深入的分析研究，也未有针对性地进行技术研发，所建产业互联网平台可以赋能的潜力有限。

不少企业家已经意识到产业互联网落地实施的挑战是多方位的，不能以单点或单域改进作为产业互联网应用的核心，还需要以经济学视角去看产业发展趋势，以及从管理和产品全生命周期做综合治理，最终形成一个完整的经营战略，换句话讲，任何希望在产业互联网领域大有作为的企业，都应该有一个产业互联网战略，指导未来三年的经营管理工作。

最后，在系统布局产业互联网平台的基础上，要让平台发挥作用，必须找到行业的痛点，打造杀手级应用。前面提及的红领公司，在服装行业打造个性量体裁衣的卖点，并未达到预期大量定制西服的目标；但一些在家居行业的企业，利用房地产发展迅速，房主有意愿定制化家具等需求特点，打造了一套低成本的定制化体系，它们通过可以定制化的产业互联网前台，让消费者自行提交各种定制信息，这些信息流动到产业互联网后台，跟生产现场的信息系统连接在一起，形成了一个良好的互动。

在一些制造企业的产品服务中，逐步把产品交付后的运行维护作为痛点来解决，利用产业互联网平台提供的预测性维护，大幅降低了传统运行维护方式的成本，同时也提供了新价值。事实上，按照国际标准ISO 55000的资产管理要求，这实际上是利用物联网技术，提供了一个产业互联网杀手级应用。

基于以上分析，中国产业互联网面临千载难逢的机遇，预计未来将在理论研究、行业平台和杀手级应用三个方面出现突破，从而促进产业互联网体系的完善，大量的中小企业逐步加入产业互联网生态，将使之繁荣昌盛。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)