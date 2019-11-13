新华社日内瓦11月13日电 专访：力度大、频率高、范围广的开放政策让中国保持对外资吸引力——访联合国贸发会议官员詹晓宁

新华社记者凌馨 陈俊侠

联合国贸易和发展会议（贸发会议）近日发布报告显示，2019年上半年，中国吸引外资总量较去年同期增长4%，继续成为全球第二大外资流入国。对此，报告撰写人、贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，中国近一年多来实施力度大、频率高、范围广的开放政策，是其对外资保持持续吸引力的主要原因。

詹晓宁日前在日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国吸引外资总体呈现出规模增长、结构优化的特点。今年上半年，中国共吸引外资730亿美元，继续成为外资流入最多的发展中经济体。从外资构成来看，附加值高的服务业如金融业以及高新技术产业吸引外资占比最高。

詹晓宁认为，中国能够持续保持对外资的吸引力关键在于自身的开放。近一年多来，中国加大对外开放力度，数次出台吸引外资、加强向外资提供服务的政策，包括缩减外商投资准入负面清单、通过《中华人民共和国外商投资法》、公布《优化营商环境条例》等。“从各国针对外资出台的开放政策来看，中国的开放政策无疑力度最大、频率最高、范围最广。”

詹晓宁指出，中国的开放政策也得到了国际组织的认可。上个月，世界银行发布《全球营商环境报告2020》显示，中国的营商环境排名大幅提升至第31位，连续两年入列全球营商环境改善幅度最大的十大经济体。

詹晓宁同时认为，中国对外资的吸引力也来自中国强大的产业配套能力，这种能力不仅体现在中国拥有完整的产业链和高效的劳动力，还体现在由众多高校和科研机构构建的良好研发环境等方面。他表示，尽管目前出现部分附加值低、劳动密集程度高的产业向东南亚、南亚等地区转移的现象，但在先进制造业领域，中国仍拥有很大的优势。

另外，詹晓宁表示，中国巨大的经济体量和市场规模对外资也有着天然的吸引力。在全球经济增长普遍放缓的背景下，中国仍保持了较高经济增速。

但詹晓宁提醒，从全球外资流动的整体表现来看，无论是外资增长速度还是流动方向目前都呈现出受政策影响而非经济周期影响的特点；同时，受全球经济环境不确定性因素影响，为分散风险，全球外资流动正呈现投资多元化的趋势。

(责编：燕勐、杨牧)