中央广播电视总台与巴西环球传媒集团深化合作

当地时间11月11日，中国中央广播电视总台与拉丁美洲最大的传媒集团——巴西环球传媒集团签署合作备忘录。双方将在影视剧、体育、娱乐及5G技术应用等方面展开合作。

慎海雄与罗伯特·马里尼奥签署合作备忘录

当天，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在巴西里约热内卢与巴西环球传媒集团董事罗伯特·马里尼奥等就进一步深化合作举行工作会晤。我驻里约总领事李杨出席活动。

慎海雄表示，习近平主席即将出席巴西金砖峰会，这为增进中巴两国友谊和经济文化合作增添了新动力，中巴合作已成为南南合作的典范。总台乐意与环球传媒集团在新闻资源共享基础上，进一步探索在节目互换、联合制作、4K/8K和5G技术运用等方面进行深度合作。

罗伯特表示，作为有着强大国际影响力的传媒集团，中央广播电视总台的发展令人印象深刻。希望利用好集团旗下的电视、广播、新媒体等全媒体平台，与中央广播电视总台在合拍电视片、共享节目内容、新技术运用等方面拓展合作并加强双方媒体人员的交流学习。

巴西环球传媒集团创建于1925年，总部位于里约热内卢，业务涵盖影视、广播、出版、音乐、房地产等多个领域。其所属的环球电视网是巴西最大的商业电视网，每年生产大量的新闻、体育、电视剧和纪录片节目。（央视记者 李伟林 宋焕钰 员志军 蔡俊 马洁）

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