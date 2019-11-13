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外交部敦促美方立即停止利用香港问题干涉中国内政

2019年11月13日19:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京11月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：美国参院外委会主席昨天说，希望参院通过支持香港示威者的法案，请问中方对此有何评论？

答：中方已经多次就美国国会审议有关涉港法案表明严正立场，我们也已经向美方提出了严正交涉。

我愿再次强调，当前香港面临的根本不是所谓的人权、民主问题，而是尽快止暴制乱、恢复秩序、维护法治的问题。这位美国国会议员对香港示威者大肆打砸烧视而不见，公然为香港的激进势力和暴力分子张目，其目的就是要破坏香港繁荣稳定，以此牵制中国的发展，中方对此表示坚决反对。

美国在香港也有重要利益。如有关法案最终成法，不仅将损害中方利益，损害中美关系，也将严重损害美国自身的利益。对于美方的错误做法，中方必将采取有力的措施坚决予以反制，坚定地维护自身主权、安全、发展利益。

我要重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们奉劝美方认清形势，悬崖勒马，立即停止推动审议有关的涉港法案，立即停止支持暴力违法行为，立即停止利用香港问题干涉中国内政。

问：还是关于香港的问题。欧盟方面昨天呼吁对暴力、使用武力和抗议活动的根源进行全面调查。中方对此有何评论？

答：关于近日香港暴力违法分子的破坏行动和他们的罪恶行径，国务院港澳办、香港中联办和特区行政长官都已经作出了回应。接连不断的大规模暴力违法行径，已经将香港推到了极为危险的境地。林郑月娥行政长官也表示，暴徒的行为已经远远超出所谓诉求，而是与民为敌。

这里我要再次强调，香港的当务之急是止暴制乱、恢复秩序。中国中央政府坚决支持特区政府、警队和司法机构采取有力措施，严惩违法犯罪行为，保护香港居民的生命财产安全，恢复香港的安宁与稳定。

同时我要重申，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促有关方面切实遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止发表不负责任言论，停止以任何形式插手香港事务，干涉中国内政。

问：总部位于美国的某“东突”组织昨天称，在新疆发现多个疑似用于关押维吾尔族等少数民族人员的“集中营”。中方对此有何评论？

答：境外“东突”组织长期从事危害中国国家安全活动，妄图将新疆从中国分裂出去。他们的言论毫无依据。

2015年至今，中方已就新疆反恐去极端化斗争、职业技能教育培训工作等发布了7本白皮书，有关新疆各方面的问题已经说得清清楚楚、明明白白。中国新疆采取的反恐和去极端化措施取得了显著成效，已经3年没有发生暴恐案件，各族群众衷心拥护政府的政策举措。

新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐有目共睹，一切谎言在事实面前都会不攻自破。

(责编：燕勐、杨牧)
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