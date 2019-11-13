选材中国传奇地图 美国戏剧名家受邀执导“丝绸之路”音乐剧

新华社上海11月13日电（记者孙丽萍）记者12日获知，中国上海国际艺术节、上海话剧艺术中心及上海戏剧学院等联合委约创作的《不可能的黑郁金香》计划于2020年11月举行全球首演。以“前卫”著称的美国戏剧家罗伯特·威尔逊作为负责人，正在上海忙碌地为这部聚焦古代丝绸之路的2020年中国上海国际艺术节专属音乐剧收集素材和灵感。

“不可能的黑郁金香”，这是全球学术界对一张中国古代地图的命名。公元1602年，中国明朝学者李之藻和意大利传教士利玛窦合力绘制出被当时人们认为“绝不可能”的世界地图——《坤舆万国全图》。

罗伯特·威尔逊介绍说，这部音乐剧将歌颂东方和西方“在文化、宗教和科学上的会合”，以及两位中外学者共同具备的信仰、勇气，向人类共同的历史和文明致敬。目前已基本完成了剧本、歌词、选角的初期事宜。

“整个西方世界对于东方文化依然所知甚少。我们基于东西方文化交流理念来创作这一作品。创作的过程，也是学习中国文化的一次机会。”罗伯特·威尔逊对记者说。

78岁的罗伯特·威尔逊是西方前卫艺术大师，曾凭借雕塑装置作品擒获威尼斯双年展“金狮奖”。

他表示，在尊重历史事实的基础上，音乐剧场《不可能的黑郁金香》将融入中国和意大利的文化元素、美丽风景，例如中国园林的景致。此外也将吸收中国的京剧、舞蹈、杂技和民乐方面的艺术家和演员参加演出。

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