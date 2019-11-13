新华社马斯喀特11月13日电 综述：阿曼各界人士积极支持共建“一带一路”

新华社记者杨元勇

阿曼国家委员会成员等各界人士积极支持中国和阿曼共建“一带一路”，认为“一带一路”有助于阿中关系不断发展。

阿曼国家委员会成员哈特姆12日在接受采访时表示，阿中两国都有加强合作的强烈愿望，去年宣布建立战略伙伴关系，签署了政府间共建“一带一路”谅解备忘录，双方在“一带一路”框架内的合作不断提升。

“中国是世界第二大经济体，中国对海湾国家石化产品的进口，有力地拉动了海湾国家经济发展。”哈特姆说，作为海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员的阿曼，与其他海合会国家一样，重视发展与中国的经贸合作，将中国视为最重要的贸易伙伴之一。

哈特姆介绍，阿曼和中国有着传统友好关系，两国尊重对方的制度与习惯，互不干涉对方内政，在重大国际问题上观点一致，彼此了解、相互支持，双方在经贸、文化交流等领域都有良好合作。他相信通过高层互访，两国关系将更加密切，两国的合作将更加务实，两国在共建“一带一路”方面大有可为。

阿曼苏丹卡布斯大学历史学教授穆罕默德说，阿曼积极支持和参与共建“一带一路”，是首批明确表态支持建立亚洲基础设施投资银行（亚投行）并以创始成员国身份加入亚投行的国家，阿曼在共建“一带一路”，尤其在加强与中国产能和投资合作方面，取得了明显进展。

“共建‘一带一路’是阿中双边关系不断发展的必然结果。”他说，两国长期互惠贸易活动助推阿中关系不断提升，中国的“一带一路”倡议在阿曼广受欢迎。

阿曼作家本·拉希德·穆塔尼认为，阿中两国共建“一带一路”为扩大双边经贸合作提供了动力。他说，2018年阿中双边贸易额达到217亿美元，同比增长40%，“阿曼与中国的合作，实实在在地支持了阿曼的经济发展”。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)