新华社安卡拉11月12日电（国际观察）遣返“伊斯兰国”人员 土欧摩擦进一步加剧

新华社记者王峰

土耳其内政部11日说，土方已经启动遣返程序，打算把土关押的数千名极端组织“伊斯兰国”武装人员送回原籍国。据土媒报道，这些人大多来自欧洲。

分析人士指出，土耳其近期与欧洲国家纷争不断，此举很大程度上是在表达不满，向欧洲施压，双方关系恐将进一步恶化。

土耳其硬遣返

土耳其内政部长索伊卢上周表示，土方11日将启动遣返程序，把这些“伊斯兰国”武装人员遣返回原籍国，不管这些国家是否已经剥夺他们的国籍。

土耳其内政部11日透露，土方当日遣返了三名“伊斯兰国”武装人员，其中包括两名欧洲人。土方还将在今后几天陆续驱逐另外20余名“伊斯兰国”外籍武装人员，其中包括丹麦人、爱尔兰人、法国人和德国人。

分析人士指出，土耳其一直致力于加入欧盟，早已获得欧盟“候选国”资格并在2005年启动了入盟谈判。但近年来，双方在难民危机等诸多问题上发生矛盾，关系逐渐陷入低谷。最近一段时期，双方更是摩擦不断。

欧盟一再批评土耳其在叙利亚北部开展的军事行动。针对土耳其与欧盟成员国塞浦路斯的油气争端，欧盟支持塞方，赞成就土耳其“非法开采”一事采取限制措施。

土耳其则在难民问题上持续向欧洲发难。土总统埃尔多安本月7日访问匈牙利时警告，如果欧盟不提供足够援助，土耳其将被迫为数百万难民“打开通往欧洲的大门”。

分析人士认为，土耳其启动遣返“伊斯兰国”武装人员程序的一个重要意图，是加大对欧洲施压力度，迫使其在一些问题上让步，但此举或令双方关系雪上加霜。

值得注意的是，土耳其启动遣返程序当日，围绕土“非法开采”一事，欧盟外长会议就对土实施制裁达成一致。埃尔多安12日对此回应称，土耳其将把更多“伊斯兰国”武装人员遣返回原籍国。照此趋势发展，土欧之间的博弈预计将进一步加剧。

欧洲难接收

一段时间以来，欧洲多国都明确表示，拒绝接收参与“伊斯兰国”行动的本国公民。为了“甩锅”，英国、丹麦、德国等国甚至取消了一些武装人员及其家属的国籍。因此，土遣返“伊斯兰国”武装人员的计划能在多大程度上得以实施有待观察。

分析人士指出，欧洲国家之所以拒绝参与“伊斯兰国”行动的本国公民回国，主要是担心他们回国后会构成安全风险。而且在欧洲国家看来，目前被土耳其关押的“伊斯兰国”武装人员，与之前因放弃对“伊斯兰国”的幻想或明确表示与“伊斯兰国”划清界限的回国人员相比，可能更加危险，他们很有可能是效忠“伊斯兰国”的顽固分子。

欧洲国家现有的法律体系难以严厉惩戒这些在境外参与“伊斯兰国”行动的人员。首先，很难对这些人员参与“伊斯兰国”行动进行取证；其次，很多人员辩称自己在“伊斯兰国”只是参与了一些非战斗行动，而这也很难调查清楚。此外，加入“伊斯兰国”本身就构成犯罪，还是在“伊斯兰国”内从事哪些行为才算犯罪，这些问题也亟待厘清。

欧洲对外关系委员会高级研究员德沃金指出，不少欧洲国家的法律对于参与“伊斯兰国”行动的人制裁太轻，往往只会判处几年监禁。出狱之后，这些人可能会威胁国土安全。

土耳其政治分析家德米尔塔什表示，遣返“伊斯兰国”成员的启动时间选在即将于本周在华盛顿召开的国际反恐会议前夕，土耳其意在揭露欧洲在反恐问题上的虚伪性。（参与记者：王子辰）

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