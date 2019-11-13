澳大利亚汉学家：现行制度将推动中国继续发展进步

马克林接受人民网记者采访（马紫薇摄）

人民网悉尼11月13日电 （王泉骄）中共十九届四中全会此前在北京闭幕。澳大利亚汉学家、格里菲斯大学荣誉教授马克林日前接受人民网采访，高度赞赏中国共产党关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化等问题的决定。

马克林称，中共十九届四中全会传递出明确的信息，中国将继续坚持现行的社会制度。过去70年的历史表明，中国应坚持现有制度，这符合中国国情。他补充道，西方治理体系并非完美，包括英美在内的一些国家分化严重，部分发达工业化国家正遭遇民主危机。

马克林认为，部分声称中国现有制度不适合未来发展的言论不切实际，中国过去几十年的发展充分印证了中国特色社会主义制度和国家治理体系将继续推动中国向前迈进。几十年间，中国人民生活水平及道德信心得到充分提升，中国基本消除了绝对贫困，到2020年，绝对贫困在中国或将成为历史。

马克林高度赞扬中国特色社会主义制度，他评价这一制度富有成效，确保了中国统一和经济社会的发展进步。“它让中国在较短时间内取得巨大飞跃实现奇迹，让老百姓的生活比预期好，中国高铁等基础设施迅速改善。”

令马克林最为关注的是中国文化方面的进步，中国表演艺术正在蓬勃发展，中国人所表现出的自我价值感和自信心得到前所未有的增强。此外，中国也以更加开放的姿态拥抱世界，欢迎各国优秀文化在中国传播。马克林认为，中国在文化发展方面的百花齐放正体现了中国倡导构建人类命运共同体的理念。

马克林指出，澳大利亚经济繁荣在很大程度上依赖中国市场。当下澳维多利亚州加入“一带一路”倡议热情高涨。他呼吁澳大利亚联邦政府也参与到“一带一路”倡议中，这符合国家利益，有助于双方互利共赢。

此外，马克林鼓励中国继续改善环境。“在中国政府有效的治理下，中国近几年的环境有了明显改善。十九届四中全会公报也提出明确要求，必须践行‘绿水青山就是金山银山’的理念，中国应继续坚持节约资源和保护环境。”

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