联合国教科文组织呼吁以多边主义合作应对全球挑战

新华社巴黎11月12日电（记者陈晨）联合国教科文组织第40届大会12日在总部所在地巴黎开幕，世界各地会员代表将在16天的会期内讨论下一个双年度的工作计划，并就如何合作应对气候变化、教育、人工智能等多领域机遇挑战进行探讨。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上致辞说，目前国际社会面临着日益加剧的分歧、仇恨和歧视，需要通过强大的多边机构维护一个多极的世界。在这种情况下，教科文组织发挥着至关重要的作用。

教科文组织总干事阿祖莱表示，我们面对一个分化的世界，分化是由于机会不平等、教育不均衡、性别和意识形态差异等问题所致。国际社会应通过合作、团结和多边主义的做法寻求持久解决方案。

在当天下午举行的多国国家元首和政府首脑与青年代表的对话会上，如何以多边主义合作应对气候变化、促进教育和科技发展成为与会代表关注和讨论的主题。阿祖莱、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、爱沙尼亚总统卡柳莱德、拉脱维亚总统莱维茨、萨尔瓦多副总统乌略亚、安道尔首相萨莫拉、马耳他总理穆斯卡特等同青年代表们进行对话。

在当天的会议上，土耳其常驻教科文组织代表艾哈迈德·阿尔泰·坚吉泽尔当选新一届大会主席。

联合国教科文组织成立于1946年，现有190多个会员，是联合国在国际教育、科学和文化领域成员最多的专门机构，宗旨是通过教育、科学和文化促进各国合作，为世界和平与安全做出贡献。教科文组织大会每两年举行一次。

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