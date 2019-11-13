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【寰球观察】进博会将为中国进一步扩大开放注入新活力

2019年11月13日14:36  来源：新华网
 

　　魏浩 北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任

　　11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。这是习近平同外方领导人一同步入会场。新华社记者饶爱民摄

　　举办中国国际进口博览会，是中国政府主动向世界开放市场、推动全球自由贸易发展、建设开放型世界经济的具体行动和务实举措，是中国践行进一步扩大开放的重要举措。党的十八大以来，习近平主席在不同场合多次强调扩大开放的重大意义。中国国际进口博览会的举办，为中国进一步扩大开放注入了新活力。

　　通过举办中国国际进口博览会，把国外先进的产品、技术、服务等引进中国，这将会激发国内企业的活力，提高国内企业向世界各国企业学习的积极性，提高国内企业和国外企业合作的可能性。与此同时，为了更好地服务和推动国内外企业合作，与进出口和利用外资等相关的政策也会相应地进一步完善，营商环境也将日益优化。这个过程就是进一步扩大开放的过程。因此，在一定程度上可以说，进博会是促进中国进一步扩大开放的一个动力源泉。

　　首届进博会的扩大开放效应已经显现。在2018年首届进博会开幕式的主旨演讲中，习近平主席宣布了扩大对外开放的五方面举措，分别是激发进口潜力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展。一年来，这些开放措施已经基本落实。例如，《外商投资法》将于2020年1月1日起实行，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度已经出台，扩大进口促进消费、进一步降低关税等取得重大进展。

　　《2019中国进口发展报告》提出，进博会具有“主动”扩大对外开放、吸引国际投资、助力中小微企业发展、激发进口潜力等效应。从激发进口潜力来看，2018年，中国有进口记录的企业数量为21.1万家，较2017年增加了6300家，其中新开展进口业务的企业5.7万家，占比达到26.8%。从吸引国际投资来看，2018年全球外国直接投资流量继续下降，但是，中国利用外资逆势飞扬、再创历史新高。2018年全国实际使用外资同比增长0.9%，折合成美元同比增长3%，12月份的表现十分抢眼，当月全国新设立外商投资企业同比增长20.5%，实际使用外资金额同比增长24.9%。

　　第二届进博会的扩大开放效应将会更加地凸显。在2019年第二届进博会开幕式的主旨演讲中，习近平主席提出，中国将继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。毫无疑问，这五个措施的继续深化将为中国进一步扩大开放注入更大的活力，必将大大地提高中国对外开放的程度。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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