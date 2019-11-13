阿涅斯宣布就任玻利维亚临时总统

新华社利马11月12日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚参议院第二副议长珍尼娜·阿涅斯12日在立法会议上宣布担任该国临时总统，并表示将尽快举行新的大选。

属于反对派民主联盟党的阿涅斯说，她担任临时总统符合玻利维亚宪法程序。根据玻利维亚宪法，在国家元首缺席的情况下，按副总统、参议院议长、众议院议长的顺序接替总统职务。玻利维亚总统莫拉莱斯辞职后，副总统、参议院议长、众议院议长均已辞职。阿涅斯在宣布就任临时总统前已宣布担任参议院议长。

阿涅斯宣誓后，玻利维亚宪法法院发表公报，承认其就任临时总统符合玻利维亚2009年颁布的宪法。阿涅斯的就任也得到了该国武装部队的承认。但是在议会中占多数的执政党“争取社会主义运动”议员没有参加当天的会议。

莫拉莱斯12日通过社交媒体推特表示，阿涅斯宣称就任玻利维亚临时总统等举动违反玻利维亚宪法和立法机构相关规定。

10月20日，玻利维亚举行总统和议会选举。官方投票结果显示，莫拉莱斯可在第一轮选举中直接胜出，但反对派指控莫拉莱斯阵营舞弊，拒绝承认选举结果。美洲国家组织11月10日公布的报告说，此次大选中存在伪造签名等造假行为，建议玻利维亚废除大选结果，重新举行选举。反对党要求莫拉莱斯立即辞职，玻利维亚武装部队总司令和警察总司令也分别发表声明要求他辞职。

迫于各方压力，莫拉莱斯10日宣布辞职，随后到墨西哥政治避难。（参与记者：吴昊）

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