以色列谴责欧洲法院关于标注“定居点制造”的裁定

新华社耶路撒冷11月12日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列外交部12日发表声明，谴责欧洲法院当天做出的一项关于犹太人定居点产品必须标明产地的裁定。

以色列外交部在声明中说，这一裁决具有政治意味，是对以色列实施双重标准。声明说，世界上有200多处领土争端，欧洲法院从未就其他争端做出此类裁决。

以色列外交部长卡茨当天表示，该裁定“在道义上和原则上都是不可接受的”，誓言将阻止“这一有严重缺陷的政策”的执行。

总部位于卢森堡的欧洲法院12日裁决，原产于以色列犹太人定居点的产品在销往欧洲时必须标明其原产地，以便消费者在购物时可以从道德以及遵守国际法的角度做出明智的选择。

欧洲法院指出，兴建定居点是以色列向领土外实施的人口转移政策，不标明原产地，就意味着消费者无从知道所购食品来自“违反国际人道主义法则的定居点”。

近年来，欧盟一直推动在犹太人定居点出产的商品上标注产地。2015年11月29日，以色列曾宣布暂停与欧盟就以巴和平进程事宜进行的外交接触，以抗议欧盟发布有关在犹太人定居点出产的商品上标注产地的通知。

以色列在1967年第三次中东战争中吞并了东耶路撒冷，占领了约旦河西岸和戈兰高地，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东和平构成威胁。

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