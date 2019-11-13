澳林火肆虐 专家称与全球变暖“相吻合”

新华社悉尼11月13日电（记者陈宇）澳大利亚东部近日林火肆虐，悉尼所在的新南威尔士州11日进入为期7天的紧急状态。澳火灾专家戴维·鲍曼12日接受新华社记者采访时说，今年入春以来澳各地出现的林火规模之大前所未有，他认为这些火灾和全球气候变暖是“相吻合”的。

鲍曼是澳大利亚塔斯马尼亚大学火灾研究中心主任，在火灾研究领域有超过40年的研究经验。鲍曼对记者说，眼下正处于澳大利亚传统的林火季，有人可能认为这时出现林火并无特别之处，至于大风、高温和干燥气候等以前也都出现过，因此如果只是单独地看待这些气候条件，人们会觉得这些现象难以成为气候变化存在的证据。

鲍曼认为，虽然这些恶劣天气条件单独来看不足为奇，但多种极端天气同时出现，还伴随如此大规模的林火频繁发生就显示出澳大利亚的气候模式发生了变化。鲍曼说，现在消防人员最担心的是林火的蔓延速度，在大风和长期极端干燥的情况下，林火蔓延速度会更快并会出现跳跃现象。

据鲍曼介绍，值得关注的是，澳大利亚的雨林周边地区现在也出现了林火。这种地区通常非常湿润，不易发生火灾，但现在有迹象显示由于气候长期极端干燥，去年有热带雨林地区也发生过林火，而且现在正在重复去年的情况。他说，这种林火应该是很罕见的，但现在却成了一种常态，这很不正常。

鲍曼说，现在昆士兰州的林火灾区还出现以前很罕见的灰烬风暴，即由数百万个燃烧火星组成的“暴风雪”，对居民房屋会构成重大威胁。澳大利亚中心位置存在广大的荒漠地区，这些荒漠在极端炎热干旱情况下产生的巨量热空气，在向周边移动时可能会导致这种灰烬风暴出现在澳东海岸和西海岸的人口聚居区，同时也可能对人口聚居区的水源地造成污染。

鲍曼警告说，澳大利亚在目前的这种极端天气面前是非常脆弱的，鉴于目前的长期干旱和其他不利气候条件，今夏澳大利亚的林火可能将造成史无前例的人员和财产损失。

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