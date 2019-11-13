在华德企商业信心调查：德企仍将中国视为重要市场

人民网北京11月13日电（施维、实习生栾欣燕）11月12日，中国德国商会与毕马威德国在北京共同发布了2019年度《在华德企商业信心调查》。调查显示，尽管受到了中美贸易争端的影响，但参与调查的企业仍将中国视为充满宝贵商机的重要市场。

共有526家德国企业参与了本次调查。其中83%的受访企业表示感受到了中美贸易争端的直接或间接影响，只有27%的德国企业预计能够达到或超额完成2019年的业务目标。汽车和机械及工业设备等德国传统强势行业的年度预期出现下滑。中国德国商会华北及东北地区执行董事晏思在谈到整体商业环境时表示：“由于中美尚未化解贸易争端，加之全球经济持续减速，2020年可能呈现出一些不确定性。”

尽管存在一些不利因素的影响，但受访企业仍普遍认为中国市场充满各种重大机遇。毕马威德国国际业务主管合作人安德烈斯?格伦茨表示，中国市场最重要的三大机遇分别是国内消费增长、对外国品牌和质量的需求增加以及参与创新和数字科技。67%的受访企业打算未来两年内继续在华投资。如果中国进一步放宽市场准入，一半受访企业表示将有可能或非常可能加大其在华投资的力度。晏思对有望于明年缔结的《中欧全面投资协定》充满期待，他说：“这份协定将激发新的增长势头，并把中德经济关系推向一个新阶段。”

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