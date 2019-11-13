中国希腊两座千年古港牵手共建，新时代焕发新活力

相知无远近，万里尚为邻。中国国家主席习近平近日出访希腊期间，在希腊总理的陪同下参观了比雷埃夫斯港集装箱码头。广州日报全媒体记者11月12日采访获悉，比雷埃夫斯这座希腊最大的港口，和广州港有着非常友好的交往合作。

早在2010年，广州港码头工人就曾投身到希腊比雷埃夫斯港建设中，中国和希腊港口人在技术交流中建立起兄弟友谊。为促进“一带一路”倡议下的基础设施互联互通，如今，中国广州港和希腊比雷埃夫斯港，这两座同样拥有千年历史的古港，在新时代携手共建，焕发了新的活力。

据广州市港务局局长陈洪先介绍，广州港与比雷埃夫斯港建立友好港合作关系后，双方将通过分享双方港口经营管理实践经验，加强人员往来、商务推介、新技术应用、绿色环保等方面的交流与合作，充分利用港口在物流、经贸、信息等方面的集聚效应，提升港口服务区域经济的能力，更好地发挥港口作为中希两国贸易门户的作用，共同提升两港的综合竞争力和国际影响力，更好服务“一带一路”建设。

近年来，广州市与希腊比雷埃夫斯市保持密切交往。2017年9月7日，广州市与希腊比雷埃夫斯市签署了《中华人民共和国广州市与希腊比雷埃夫斯市加强友好交流合作备忘录》，两市建立国际友好合作交流城市关系，明确将开展港口交流合作，推动广州港与比雷埃夫斯港建立友好港合作关系，开展业务交流合作，促进共同发展。

广州港与比雷埃夫斯港中欧陆海快线

广州日报全媒体记者11月12日从广州港集团获悉，广州港与希腊比雷埃夫斯港2018年完成集装箱贸易量2.2万标准箱，同比增长20%，2019年前三季度完成集装箱贸易量2.5万标准箱，同比增长约40%。目前2M联盟[马士基航运（MSK）、地中海航运（MSC）组成]、海洋联盟（中远集运、达飞轮船、长荣海运和东方海外组成）等国际海运公司均在广州港南沙港区开辟直航希腊比雷埃夫斯港的集装箱班轮航线。

比雷埃夫斯港是希腊最大的港口，也是全球50大集装箱港及地中海东部地区最大的集装箱港口之一。比雷埃夫斯港是中国集装箱船向欧洲出口的中转枢纽，具有非常重要的地理区位优势。广州港是我国综合运输体系的重要枢纽，是广东省能源物资、重要原材料和外贸物资的主要中转港；我国最大的内贸集装箱枢纽港；也是华南和西南地区广泛连接国际市场、全面参与国际经济竞争与合作的重要支撑。双方在业务、贸易等方面有很多相似之处。

依托希腊比雷埃夫斯港打造的中欧陆海快线项目发展迅速，目前快线已覆盖希腊、马其顿、塞尔维亚、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、奥地利、斯洛伐克、捷克等国。经比雷埃夫斯港中转通过陆海快线至上述国家的运输时间比传统北欧基本港中转的运输时间短6-10天，广州港南沙港区借助比雷艾夫斯港的中欧陆海快线项目进一步拓展上述国家和地区的市场，深入对接国家“一带一路”建设。

广州港建设者投身希腊比雷埃夫斯港建设

“我们现在还会经常想起希腊的名胜古迹和当地小吃。”广州港的建设者苏学文、肖雪峰这样表示。他们是广州港南沙港的桥吊司机，2010年，曾远赴重洋去比雷埃夫斯港帮助培训码头工人。

比雷埃夫斯港坐落于希腊雅典西南约10公里，一直被视为“欧洲的南大门”，也是“21世纪海上丝绸之路”通往中东欧的门户，对“一带一路”建设意义重大。2008年，中国远洋海运集团取得了比雷埃夫斯港2号、3号集装箱码头35年的经营权，并积极投身比雷埃夫斯港的建设。

2016年，中国国家领导人在会见希腊总理齐普拉斯时指出,中方愿继续同希方携手合作,将比雷埃夫斯港建设为地中海最大的集装箱转运港、海陆联运的桥头堡,成为“一带一路”合作的重要支点,并带动两国广泛领域务实合作。如今，这个枢纽工程已经成为海上丝绸之路的耀眼明珠，不仅带动了中国企业“走出去”,也给当地经济和社会发展带来巨大收益，受到希腊各界的高度赞扬，被誉为中希两个文明古国携手共进的经典之作。

在港航专业机构今年8月公布的世界港口集装箱吞吐量排名中，希腊比雷埃夫斯港位列全球第32位，较2010年的全球第93位排名狂进60多位，这其中，占据比雷埃夫斯港九成吞吐量的中远海运港口比雷埃夫斯码头功不可没。

2010年底，在建设比雷埃夫斯港的过程中引进了一批新式的岸桥设备，由于当地的码头工人并不熟悉新式岸桥设备的操作，比雷埃夫斯港的建设速度受到了影响。在广州市港务局和比雷埃夫斯港务局的积极协调下，中远海运集团从广州南沙海港集装箱码头有限公司挑选了包括桥吊司机苏学文、肖雪峰在内的技术骨干前往比雷埃夫斯港培训码头工人。在为期两个月的培训中，他们以扎实的外语水平、过硬的设备操作技术、毫无保留的经验分享，得到了比港码头工人们的认可，成就了两国两港交流的佳话。

中希港口人在技术交流中建立兄弟友谊

当初来到陌生的国家时，苏学文、肖雪峰一开始更多的是紧张和不安。“一方面因为文化差异，另一方面由于当地方言比较难懂，导致开始的沟通有些不畅顺。”肖雪峰回忆道。但两人迎难而上，努力了解当地的文化风俗，语言沟通有问题就连比划带猜。

苏学文说，依托比雷埃夫斯港的区位优势，“一带一路”建设让希腊成为亚洲产品进入欧洲的主要门户，让比雷埃夫斯港有机会发展成欧洲最大的港口之一，同时也将带动更多的中国企业沿着“一带一路”的路径实现“走出去”。比雷埃夫斯港项目在做到了基础设施、贸易、资本、政策沟通之后，还能有效促进两国的民心相通。

他表示：“通过之前的交流，我们都很清楚高度重视安全生产是多么重要的，完全不能松懈，同时要不断以精益求精的精神，摸索提高操作技能水平，规范操作细节，严格执行安全操作规程，去追求着更加高的技术，共同促进更高的效益。”

广州友好港朋友圈好友已有51个

近年来，为积极响应“一带一路”倡议，广州港已与印度蒙德拉港、俄罗斯圣彼得堡港等 “一带一路”沿线国家的港口缔结了友好合作关系，广州港已开通至泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家港口的航线70多条。截至目前，广州港已与全球51个港口建立友好合作关系。

2018年，广州港先后与阿塞拜疆巴库港、希腊比雷埃夫斯港、尼日利亚拉各斯港、斐济苏瓦港等4个港口建立友好港关系。广州港先后在北美、欧洲、新加坡等地设立海外办事处。2019年5月，广州举办世界港口大会期间，广州港分别与荷兰鹿特丹港、巴西阿苏港、韩国釜山港和仁川港等港口建立友好港合作关系，有效扩大了广州港友好港“朋友圈”。其中“一带一路”沿线友好港达到15个，“朋友圈”覆盖全球六大洲，对外交流合作网络进一步完善。

希腊期待中国资本前往投资

希腊发展和投资部长Adonis Georgiadis表示：希腊和中国之间的牢固关系不仅对希腊有力，还为欧洲国家树立了榜样。

他说，中国企业在比雷埃夫斯港的投资是双边合作的成功案例，“我们希望中国投资出现在更多领域，包括银行业。”他说：“我们希望找到方法，让中国银行在雅典设立分行，并帮助希腊业务发展。”

今年10月9日，希腊港口规划和发展委员会发布新闻公告，确认批准中远海运比雷埃夫斯港“总体规划”，标志着这项6.118亿欧元巨额投资计划已进入项目实施阶段，将为希腊创造数千个新的岗位，促进希腊经济增长。

Georgiadis认为，比雷埃夫斯港的投资超出预期的成功。因为投资，升级后的比港有助于中国产品更方便、更经济地进入欧洲。他还表示，两国总体上在航运业合作密切。

这位部长说，希腊和中国在能源领域的投资合作也可以使其他欧洲国家受益。“我认为希腊是与中国合作的一个良好案例，可能有助于其他欧洲国家考虑获得更多的中国投资。”

他指出，“一带一路”倡议有助于希腊等国渡过艰难时期，中国的信任也增强了其他国家对希腊的信心。“我们永远不会忘记这一点。”他表示，希腊和中国是文明古国，这段丰富的历史可以成为现代发展的优势，“我们希望中国在更多领域参与投资。”他提出，两国可以互相帮助，促进旅游业的发展。

2016年，中远海运收购比雷埃夫斯港67%的股份，正式接管该港的管理和运营。港口集装箱吞吐量从2010年的88万标准箱，增加到2018年的490万标准箱。根据比雷埃夫斯港务局的统计数据，今年港口三个集装箱码头的吞吐量，预计将达到550万至580万标准箱。

广州日报全媒体文字记者 李妍 通讯员 陈瑜、邹井棋

广州日报全媒体图片记者 李妍 通讯员 陈瑜、邹井棋 部分图片来源中远海运

广州日报全媒体编辑 苏琬茜

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