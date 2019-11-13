俄外长拉夫罗夫：金砖国家加强战略伙伴关系有利于全球稳定、共同安全和创新增长

新华网北京11月13日电 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫13日在新华网发表题为《金砖国家加强战略伙伴关系有利于全球稳定、共同安全和创新增长》的署名文章，全文如下：

谢尔盖·拉夫罗夫

金砖国家领导人第十一次会晤即将于2019年11月13日-14日在巴西利亚举行。对于我们来说，这是一件大事。在此活动举办前夕，我想谈一下俄罗斯对金砖国家战略伙伴关系的看法。

在金砖国家现任主席国巴西推动下，金砖国家在政治、经济、人文等所有重点合作领域，都已经取得了重要的进展。俄罗斯支持巴西力求提高多领域协作的实效，以促进金砖国家繁荣昌盛，提升人民的福祉。

我们欢迎巴西总统雅伊尔·博索纳罗在大阪所发表的声明，他强调了在金砖国家的机制内，加强对话的重要性。这将使金砖国家能够以最佳的方式，对全球持续变化所带来的优势加以利用。

今天，金砖国家携手共进有着特殊的意义。世界政局持续动荡，在全球各个地区，依然存在着巨大的冲突隐患。军控架构被刻意松动——美国单方面退出《苏美关于两国消除中程和中短程导弹条约》是极其危险的一步。世界经济中的结构性失衡尚未得到解决。单方面的经济制裁、贸易保护主义、贸易战以及美元作为世界储备货币的地位被公然滥用等不正当竞争手段，对于全球经济的增长构成了严重的威胁。从恐怖主义到气候变化，当今时代，国际社会尚需找到应对一系列风险与挑战的有效策略。

不仅如此，有人还试图将以第二次世界大战结果和《联合国宪章》为基础构建而成的国际法体系，替换为所谓的“基于规则的秩序”，并且这些“规则”是由“一小撮人”私下发明出来的，然后再根据政局形势，将它们强加给其他所有人。

对于国际关系中的竞争和混乱，多极化并非包治百病的良方，但它是唯一符合当今世界现实的一种秩序，它将有助于充分挖掘所有国家——无论大国还是小国——的潜力，在虑及共同利益的前提下，扩展我们之间的互利合作。

和其他金砖国家一样，俄罗斯同样拒绝强权与压迫、勒索与威胁，特别是未经联合国安理会的批准就使用武力。相反，俄罗斯建议选择那种旨在能够达成共识的、能够虑及国家之间交往的所有参与者利益的、相互尊重的对话方式。我们坚信：任何有关国际议程中最重要问题的协议，都应当在所有相关方最大限度的、广泛而平等的参与之下得到制定，并以公认的法律规范为基础。金砖国家坚定地致力于国际生活的民主化，这种民主化建立在《联合国宪章》、尊重世界文化与文明的多样性、尊重人民有权自行决定其自身命运的原则之上。

对于全球和地区的关键问题，我们持有一致或非常接近的态度。我们一贯主张以和平、政治和外交的方式，去化解世界各地区的危机形势与冲突。在国际信息安全、打击有组织犯罪和反腐败领域，在反恐怖主义的轨道上，我们支持进行全面的对话。

可以自信地说，在进入自身运行的第二个十年的同时，金砖国家已经成为新兴的、更加公平的、多中心的世界秩序的关键支柱之一，并在国际事务中发挥着重要的稳定作用。为此，它有着必不可少的潜力。按照购买力平价计算，金砖国家几乎占据了世界GDP总值的三分之一。去年，该指标超过了“七国集团”。

金砖国家正在成为许多新兴经济体的吸引力中心。而吸引他们的，正是金砖国家捍卫多边主义的价值观，倡导国际贸易的透明以及非歧视、开放、自由和兼容并蓄，反对在建立对外经济关系中采取单方面的经济限制和贸易保护主义手段。在二十国集团领导人大阪峰会期间，金砖国家领导人在举行会晤之后所发表的声明当中，明确表示金砖国家力求维护公平的多边贸易体系，以及作为其基石的世贸组织的作用，并将推进国际货币基金组织的改革。

金砖国家创立的“新开发银行”正在卓有成效地运行，这是一个有前景的多边发展机制。仅在今年，该银行董事会就批准了金砖国家的12个新的投资项目。而自2015年开始运营以来，已经批准了42个投资项目，总额超过了110亿美元。

加强金砖国家应急储备安排的工作仍在继续。其总资本为1000亿美元，旨在当有危机发生之时，能够成为金砖国家金融稳定的保障。

我们高度赞赏主席国巴西为了落实在经济、科学、创新和卫生医疗领域的倡议而作出的努力。我们高兴地看到，人文交流越来越密切——在文化、教育、体育、青年政策领域的合作蒸蒸日上，人与人之间的交流与日俱增。

2020年，俄罗斯将担任金砖国家主席国。我们的目标是确保连续性，确保从主席国巴西到主席国俄罗斯的平稳过渡。我们将继续奉行有步骤、全面性地深化金砖国家战略伙伴关系的方针。当然，我们也有兴趣在金融和经济领域扩展成员国之间的合作；提高工业协作水平；在能源、电信和高科技领域，在制定并落实新的联合项目上，提升务实合作的效率。我们的优先事项还包括：在主要的多边平台上，首先是联合国（明年将庆祝其成立75周年），加强对外政策的协调。

我相信，在世界政局动荡不安的浪潮当中，金砖国家之“船”将继续循行自己所选择的航线，并将继续为维护国际稳定、确保全球经济可持续性增长作出重大贡献。我们相信，在加强金砖国家合作、促使其进入更多新领域的道路上，即将在巴西利亚举行的首脑会晤将成为下一个里程碑。

最后，谨祝贵网读者以及金砖国家的所有公民——和平、健康、兴旺、顺遂。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)